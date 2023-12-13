لعبة Nintendo Switch الجديدة "Suika Mania" تتيح للاعبين زراعة فواكه هائلة

أعضاء Nintendo Switch Online يستمتعون بإصدار اللعبة الجديدة المثيرة Suika Mania. تتوفر هذه اللعبة للتنزيل مجانًا من 14 ديسمبر إلى 20 ديسمبر، وتسمح للاعبين بإنتاج فواكه كبيرة وزراعة بطيخ أكبر.

في Suika Mania، يجب على اللاعبين الجمع بين فاكهتين صغيرتين لتغيير نوعهما وحجمهما، بهدف إنشاء بطيخ ضخم. ومع ذلك، فإن التوقيت أمر بالغ الأهمية، لأنه إذا كان اللاعب بطيئًا جدًا، فسوف يفيض صندوق الفاكهة وتنتهي اللعبة.

ما يميز Suika Mania هو أنه إذا قرر اللاعبون شراء اللعبة أثناء الفترة التجريبية أو بعدها، فيمكنهم الاحتفاظ بجميع البيانات المحفوظة الخاصة بهم. وهذا يضمن أن يتمكن اللاعبون من مواصلة تقدمهم دون أي قلق.

علاوة على ذلك، يتمتع أعضاء Nintendo Switch Online بفرصة ربح 100 نقطة بلاتينية من خلال إكمال مهمة داخل Suika Mania. ويمكن استبدال هذه النقاط للحصول على مكافآت مثيرة وخصومات على المشتريات المستقبلية.

يقدم Nintendo Switch Online مجموعة من المزايا لأعضائه، مثل الوصول إلى تجارب الألعاب الحصرية والامتيازات الأخرى. إذا لم تجرب Nintendo Switch Online بعد، فيمكنك معرفة المزيد عنها على الموقع الرسمي أو من القائمة الرئيسية على نظام Nintendo Switch الخاص بك. يمكنك أيضًا البدء بعضوية تجريبية مدتها 7 أيام لتجربة جميع الميزات.

لا تفوت فرصة زراعة ثمار هائلة في Suika Mania. احصل على عضوية Nintendo Switch Online الخاصة بك الآن وانغمس في هذه اللعبة الجديدة والمثيرة. فاكهة سعيدة تنمو!

©︎شركة علاء الدين إكس.