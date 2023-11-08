يعمل تحديث Samsung Galaxy Z Flip 5 على تحسين الأمان والتحضير لنظام Android 14

طرحت شركة Samsung مؤخرًا تحديثًا جديدًا للبرنامج لأحدث هواتفها القابلة للطي، Galaxy Z Flip 5. ويركز هذا التحديث على تعزيز أمان الجهاز من خلال توفير أحدث تصحيح أمني لنظام Android وOne UI. الولايات المتحدة هي السوق الأول الذي يتلقى هذا التحديث، حيث تشهد متغيرات شركات النقل فوائده بالفعل.

في حين أن التحديث، الذي يُشار إليه بإصدار البرنامج الثابت المنتهي بـ AWJ7، متاح حاليًا فقط على طرز شركات اتصالات محددة، فمن المتوقع أن يكون متاحًا للطرز غير المؤمنة وتلك المباعة في أسواق أخرى في المستقبل القريب. تهدف سامسونج إلى التأكد من أن جميع مستخدمي Galaxy Z Flip 5 يمكنهم الاستفادة من ميزات الأمان المحسنة.

على الرغم من عدم تقديم أي ميزات جديدة ومثيرة، إلا أن هذا التحديث يعد أمرًا بالغ الأهمية حيث يترقب عشاق سامسونج بفارغ الصبر إصدار Android 14 وOne UI 6 لجهاز Galaxy Z Flip 5. لذلك، يلعب هذا التحديث دورًا مهمًا في وضع الأساس لتحسينات البرامج القادمة. من خلال إصلاح خمس ثغرات حرجة والعديد من الثغرات الأمنية منخفضة المخاطر التي تؤثر على نظام التشغيل Android، بالإضافة إلى حوالي اثنتي عشرة ثغرات أمنية فريدة من نوعها للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من Galaxy، يعمل هذا التحديث على تحسين الأمان العام للجهاز.

للتحقق مما إذا كان التحديث متاحًا لجهاز Galaxy Z Flip 5 الخاص بك وأنت تقيم في الولايات المتحدة، انتقل إلى إعدادات الهاتف » قائمة تحديث البرنامج وانقر على خيار التنزيل والتثبيت. بالإضافة إلى ذلك، توفر Samsung أرشيفًا للبرامج الثابتة، يمكن الوصول إليه للوميض اليدوي باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows وكابل USB-C، إذا كنت تفضل هذه الطريقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي يركز عليه تحديث البرنامج الجديد لهاتف Galaxy Z Flip 5؟

ج: يعمل تحديث البرنامج بشكل أساسي على تحسين أمان الجهاز من خلال أحدث تصحيح أمني لنظامي التشغيل Android وOne UI.

س: هل التحديث متاح لجميع موديلات Galaxy Z Flip 5؟

ج: يتوفر التحديث حاليًا على متغيرات شركات النقل المحددة، ولكن من المتوقع أن يتم طرحه على الطرز غير المؤمنة وتلك التي يتم بيعها في الأسواق الأخرى قريبًا.