تطلق Verizon وSamsung تحديث ديسمبر لمجموعة Galaxy Watch Lineup

أعلنت Verizon وSamsung مؤخرًا عن طرح تحديث ديسمبر لسلسلة Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 5. يجلب هذا التحديث الجديد العديد من التحسينات والتحسينات على الساعات الذكية، بالإضافة إلى بعض التغييرات المرئية الجديرة بالملاحظة.

أحد التغييرات الملحوظة هو التعديل في نص التطبيق على شاشة التطبيق لـ One UI. قامت سامسونج بتبسيط أسماء التطبيقات، حيث تم عرض Samsung Health الآن باسم Health، وتمت إعادة تسمية Samsung Pay ببساطة إلى Pay. يهدف تبسيط أسماء التطبيقات إلى جعل التنقل والاستخدام أكثر سهولة للمستخدمين.

فيما يتعلق بأرقام إصدارات البرنامج، تنطبق التحديثات التالية على النماذج الأصغر من Galaxy Watch 4 وWatch 4 Classic وWatch 5:

– ساعة جالاكسي 4 : R865USQU1HWL1

– ساعة جالكسي 4 كلاسيك : R885USQU1HWL1

– ساعة جلاكسي 5 : R905USQU1BWL1

– ساعة جلاكسي 5 برو : R925USQU1BWL1

من المهم ملاحظة أن أرقام الإصدارات هذه تنطبق بشكل خاص على النماذج الأصغر من الساعات المذكورة أعلاه. بالنسبة لأصحاب الطرازات الأكبر حجمًا، قد تختلف أرقام إصدار البرنامج.

يأتي هذا التحديث كهدية عيد ميلاد مبهجة من سامسونج، حيث يُظهر التزامها بتوفير تحسينات مستمرة لمجموعة ساعاتها الذكية. إذا لاحظت أي تغييرات أخرى أو كانت لديك تعليقات لمشاركتها، فيرجى التواصل معنا وإعلامنا بذلك.

ترقبوا المزيد من التحديثات من Verizon وSamsung حيث يواصلون تحسين سلسلة Galaxy Watch وتحسينها للحصول على تجربة مستخدم محسنة.