G.Skill تطلق شاشة Wigidash المبتكرة التي تعمل باللمس لعشاق الكمبيوتر الشخصي

قدمت شركة G.Skill، الشركة المصنعة الشهيرة لمكونات الكمبيوتر، شاشة مبتكرة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات تسمى Wigidash. تم تصميم هذا الجهاز المبتكر ليكون "لوحة القيادة" النهائية للاعبين ومنشئي المحتوى ومنفذي المهام المتعددة، وهو يخدم أغراضًا متعددة، بما في ذلك مراقبة أداء الأجهزة. يتم توصيل Wigidash بالكمبيوتر عبر USB ويمكن تخصيصه لعرض معلومات النظام المختلفة والاختصارات وإجراءات الوسائط المتعددة.

على عكس الأدوات التقليدية التي لا يمكن عرضها إلا على سطح المكتب، فإن Wigidash يحل مشكلة الرؤية المحدودة أثناء اللعب أو البث المباشر. يمكن للمستخدمين اختيار ما يصل إلى 20 عنصر واجهة مستخدم من مجموعة مختارة من الوحدات ليتم عرضها في وقت واحد على شبكة 5 × 4 لشاشة اللمس. ويضمن هذا عدم ازدحام الشاشة بالمعلومات الزائدة، مما يسمح للمستخدمين بإعطاء الأولوية لأدوات محددة لتسهيل الرؤية.

يمكّن برنامج G.Skill المصاحب لـ Wigidash المستخدمين من تخصيص الشبكة عن طريق سحب الأدوات وإسقاطها على اللوحة. والجدير بالذكر أن مراقبة أداء النظام تعد ميزة أساسية، حيث توفر المكونات الإضافية HWiNFO وAida64 قراءات في الوقت الفعلي لأجهزة استشعار الأجهزة. يمكن للمستخدمين مراقبة الساعات ودرجات الحرارة واستخدام نوى وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة. لتعزيز سهولة الاستخدام، يسمح Wigidash بترميز الألوان لعناصر واجهة المستخدم المختلفة، مما يجعل التعرف سريعًا ومريحًا.

في حين أن التوفر الأولي لـ Wigidash على Amazon يبدو محدودًا، تؤكد G.Skill للعملاء أن المنتج سيتم بيعه أيضًا من خلال الموزعين المعتمدين. بسعر 129.99 دولارًا، تعد شاشة اللمس المدمجة هذه بمثابة إضافة قيمة للأفراد الذين يفضلون مراقبة أداء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عن كثب. بفضل شبكته القابلة للتخصيص ووظائفه المتعددة الاستخدامات، تم إعداد Wigidash لإحداث ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.