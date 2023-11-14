بدايات جديدة على الرمال: صحوة الكثيب تستعد لاختبارات بيتا المغلقة المبكرة

استعد للشروع في رحلة غير عادية إلى كوكب Arrakis الغني بالتوابل، لأن Funcom على وشك الكشف عن أول اختبار تجريبي للعبتها المرتقبة، Dune Awakening. تم تصميم هذا التعديل الافتراضي الغامر لروايات Dune المحبوبة ليأسر اللاعبين بعالمها الغني والواسع.

أعلنت Funcom مؤخرًا أنها حريصة على جمع التعليقات من اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من التطوير. ونتيجة لذلك، سيقومون بإجراء اختبارات تجريبية مغلقة مبكرة، مما يؤدي إلى زيادة عدد المشاركين تدريجيًا. تتيح هذه الفرصة للاعبين المساهمة بآرائهم واقتراحاتهم، وتشكيل مستقبل Dune Awakening.

تحيط الإثارة بهذه المرحلة التجريبية القادمة، ولكن يجب على المختبرين الطموحين أن يدركوا أن المساحة محدودة. ومع توفر عدد قليل فقط من الأماكن، سيحدد الحظ من بين المشجعين المتحمسين الذين سيغامرون معًا في الكثبان الرملية الشاسعة في أراكيس.

إذا كنت تتوق إلى استكشاف أسرار Dune قبل أي شخص آخر، فلديك فرصة لتأمين دعوة إلى النسخة التجريبية المغلقة. ما عليك سوى الاشتراك في موقع Dune Awakening الرسمي، لتأخذ مكانك بين أولئك الذين يأملون في صياغة أساطيرهم في هذا العالم الملحمي.

تعد لعبة Dune Awakening بتجربة ديناميكية وغامرة، حيث تدعو اللاعبين إلى رسم طريقهم الخاص في الكوكب الصحراوي الذي لا يرحم والذي أسر المشجعين لعقود من الزمن. استعد لخوض المكائد السياسية، والكفاح من أجل البقاء، والسيطرة على المورد الأكثر قيمة في الكون: التوابل.

انضم إلى النسخة التجريبية المغلقة وكن جزءًا من مجموعة مختارة من اللاعبين الذين سيساعدون في تشكيل مصير Dune Awakening. هذه هي فرصتك لترك بصمتك على Arrakis وتصبح أسطورة في هذا الكون الشهير.

الأسئلة المتكررة

ما هي صحوة الكثبان الرملية؟

Dune Awakening هو تعديل افتراضي لروايات Dune الشهيرة، ويقدم للاعبين تجربة غامرة في عالم Arrakis الغني والواسع.

كيف يمكنني المشاركة في البيتا المغلقة؟

للمشاركة في النسخة التجريبية المغلقة، يمكن للاعبين المهتمين التسجيل على موقع Dune Awakening الرسمي للحصول على فرصة لتلقي دعوة.

هل سيكون هناك اتفاق عدم إفشاء صارم خلال النسخة التجريبية؟

نعم، ذكرت Funcom أنه ستكون هناك اتفاقية صارمة لعدم الإفشاء (NDA) للإصدار التجريبي المغلق، مما يمنع المشاركين من مشاركة التفاصيل أو المحتوى من اللعبة.