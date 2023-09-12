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جهاز العرض KJM K3: حل ترفيهي مشرق ومتعدد الاستخدامات

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
جهاز العرض KJM K3: حل ترفيهي مشرق ومتعدد الاستخدامات

يعمل جهاز العرض K3 Full HD من شركة KJM الصينية على كسر القالب من خلال تزويد المستخدمين بفرصة مشاهدة الأفلام أثناء النهار. على عكس أجهزة العرض LED النموذجية التي تتطلب غرفة مظلمة، يتميز جهاز K3 بقدرة مذهلة تبلغ 1,500 لومن ANSI، مما يوفر سطوعًا كافيًا للاستمتاع بالأفلام حتى مع وجود بعض الإضاءة المحيطة.

مزود بنظام صوت JBL عالي الجودة، يوفر KJM K3 سيمفونية من الصوت الغني والمضبوط بدقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز العرض معتمد من Netflix، مما يضمن الوصول السلس إلى مكتبة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

مدعومًا بتقنية المعالجة MediaTek ويعمل على نظام التشغيل Linux، يوفر K3 تجربة سهلة الاستخدام. على الرغم من أنه لا يوفر الوصول إلى متجر Play لتطبيقات الترفيه، إلا أنه متوافق مع منصات البث الشهيرة مثل Netflix وPrime Video.

إذا رغب المستخدمون في خيارات بث إضافية، فيمكنهم بسهولة توصيل عصا البث من علامات تجارية مثل Roku أو Amazon بأحد منافذ HDMI المتوفرة. وبدلاً من ذلك، يمكن إرسال المحتوى لاسلكيًا من مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

تتميز كاميرا KJM K3 بالتركيز التلقائي وتصحيح الانحراف، مما يضمن سهولة الإعداد. علاوة على ذلك، يحمي ختم IPX5 الخاص به من الغبار، مما يجعله مثاليًا لليالي مشاهدة الأفلام الخالية من القلق.

يمكن لمؤيدي Indiegogo الحصول على KJM K3 مقابل 279 دولارًا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في نوفمبر. ألق نظرة على الفيديو أدناه لإلقاء نظرة فاحصة على ميزات K3.

المصدر: KJM

By فيكي ستافروبولو

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