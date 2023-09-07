تقدم فوجينون عدسة Duvo HZK24-300mm المحمولة

كشفت FUJINON عن أحدث إضافة إلى سلسلة عدسات Duvo الخاصة بها قبل حدث IBC 2023 في أمستردام. العدسة الجديدة HZK24-300mm هي العدسة الثانية في السلسلة وتوفر نطاق تكبير 12.5x. إنها أول عدسة تكبير "محمولة" في مجموعة Duvo وهي متوافقة مع مستشعرات الصور Super35.

تتميز عدسة HZK24-300mm بموسع مدمج 1.5x، مما يسمح لها بتغطية مستشعرات الصور ذات الإطار الكامل أو العمل كعدسة تكبير 36-450 مم على كاميرا Super35. يتميز بحجم ووزن مضغوطين نسبيًا، حيث يبلغ طوله 27 سم / 10.6 بوصة ويزن 2.95 كجم / 4.4 رطل. العدسة متاحة فقط مع حامل PL وهي غير قابلة للتبديل. ومع ذلك، فهو متوافق مع نظام ZEISS eXtending Data، مما يتيح تسجيل البيانات التعريفية للعدسة.

مع نطاق فتحة أقصى يبلغ T2.9-4.2، توفر كاميرا HZK24-300mm جودة صورة استثنائية عبر نطاق التكبير/التصغير 12.5×. يتضمن تصميم العدسة عناصر لا كروية ذات قطر كبير وعدسات Super-ED (تشتت منخفض جدًا) للتحكم بشكل فعال في الانحرافات وتقليل المشكلات مثل الظلال وتوهج العدسة ونزيف الألوان.

تتميز عدسة HZK24-300mm بقطر أمامي يبلغ 114 مم، مما يجعلها متوافقة مع الصناديق غير اللامعة القياسية في الصناعة. الحد الأدنى لمسافة التركيز هو 88 سم/34.6 بوصة، وتتميز جميع حلقات التركيز وقزحية العين والتكبير بتروس 0.8 درجة للاستخدام مع أنظمة FIZ (التركيز والقزحية والتكبير).

ومن المقرر أن تكون العدسة متاحة في ربيع عام 2024 وسيتم عرضها في حدث IBC 2023 في أمستردام. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار بعد.

المصدر: فوجينون

المصدر: [CineD](https://www.cined.com/fujinon-duvo-hzk24-300mm-portable-pl-mount-lens/)