تعلن شركة Fujifilm عن كاميرا GFX100 II الجديدة بدون مرآة بسعر أقل

كشفت شركة Fujifilm عن أحدث كاميرا رائدة بدون مرآة ذات تنسيق متوسط، وهي GFX100 II، خلال البث المباشر لقمة X. تأتي كاميرا GFX100 II مزودة بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك مستشعر جديد والتركيز التلقائي لاكتشاف الهدف وفيديو 4K كامل العرض. الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه على الرغم من إضافة هذه الميزات، فإن سعر الكاميرا يبلغ 7,499 دولارًا، وهو أقل بحوالي 2,500 دولار من سابقتها GFX100.

يتمتع GFX100 II بجسم أكثر إحكاما مقارنة بـ GFX100، وأصبحت المقبض الرأسي الآن بمثابة وظيفة إضافية اختيارية. ومع ذلك، تعوض الكاميرا حجمها الأصغر بمواصفات محسنة. وتحافظ على نفس الدقة البالغة 102 ميجابكسل وتتميز بمستشعر مقاس 43.8 × 32.9 مم، والذي يوفر مساحة سطح أكبر بمقدار 1.7 مرة من المستشعر كامل الإطار مقاس 35 مم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكاميرا الجديدة على نطاق ISO ممتد من 80 إلى 12,800 وتلتقط فيديو بدقة 4K بعرض كامل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

من حيث السرعة، يستخدم GFX100 II معالج X من الجيل الخامس من كاميرات Fujifilm X-H2S وX-H2. يتيح ذلك التركيز التلقائي لاكتشاف الهدف والقدرة على تسجيل Apple ProRes 4 بت 2:2:10 على بطاقات الذاكرة المزدوجة SDXC أو CFexpress Type-B. تقدم الكاميرا أيضًا ميزات فيديو جديدة، بما في ذلك تتبع الهدف في وضع الفيديو والقدرة على تحقيق تسجيل بدقة 8K/30p.

سيقدر المصورون عدسة الكاميرا الإلكترونية الجديدة بدقة 100 مليون نقطة في GFX9.44 II، وسرعة التصوير السريعة التي تصل إلى 8 إطارات في الثانية، وإدراج محاكاة فيلم جديدة تسمى Reala Ace. يمكن لشاشة LCD الخلفية القابلة للتعديل أن تميل بسرعة لأعلى أو لأسفل أو إلى الجانب، على غرار كاميرا Fujifilm X-T5. ومع ذلك، ليس لديه القدرة على الإشارة إلى الأمام للتسجيل الذاتي.

بشكل عام، تهدف كاميرا GFX100 II إلى تسهيل الوصول إلى التصوير الفوتوغرافي ذي التنسيق المتوسط ​​بفضل سعرها المنخفض وتصميمها الأكثر سهولة في الحمل. على الرغم من أنه لا يزال نظامًا باهظ الثمن، إلا أنه يقدم جزءًا صغيرًا من التكلفة مقارنة بالكاميرات ذات التنسيق المتوسط ​​المتطورة في الماضي. توفر كاميرا GFX100 II حلاً متعدد الاستخدامات للمصورين الذين يتطلعون إلى المغامرة في التصوير الفوتوغرافي ذي التنسيق المتوسط.

مصادر:

- البث المباشر لقمة فوجي فيلم إكس

- مقالة The Verge بقلم أنطونيو جي دي بينيديتو