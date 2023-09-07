تقدم FUJIFILM عدسة تكبير محمولة لصناعة الأفلام السينمائية

أعلنت شركة FUJIFILM North America Corporation عن إطلاق عدسة FUJINON Duvo™ HZK24-300mm المحمولة PL Mount Zoom الجديدة، المصممة لصناعة الأفلام السينمائية. تدعم العدسة نوعين من أجهزة استشعار الصور الكبيرة، وقد تم تحسينها خصيصًا لعمق المجال الضحل وتأثيرات البوكيه الجميلة.

توفر عدسة Duvo مقاس 24-300 مم إمكانية تكبير/تصغير بمعدل 12.5x، مما يغطي النطاق البؤري الذي يتم استخدامه بشكل متكرر في المجموعة. باستخدام الموسع المدمج، يمكن تغيير البعد البؤري بمقدار 1.5 مرة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط أهداف بعيدة بمجالات رؤية مرغوبة. على الرغم من قدرتها العالية على التكبير، فإن العدسة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، مما يجعلها سهلة الحمل للإنتاج المباشر.

وفقًا لستوش دورباكز، مدير المبيعات الوطني في شركة FUJIFILM North America Corporation، توفر عدسة Duvo مقاس 24-300 مم مواقع محمولة باليد في الإنتاج المباشر مع فرصة تحقيق مظهر سينمائي FUJINON الكلاسيكي. توفر هذه العدسة مساحة اللون الفريدة وخط العرض وعمق المجال الضحل الذي طورته Fujifilm على مدار تراثها الممتد لـ 90 عامًا تقريبًا في إنتاج عدسات الأفلام والسينما.

يلبي طرح عدسة Duvo مقاس 24-300 مم الطلب المتزايد على كاميرات الاستشعار ذات الصور الكبيرة في بيئات البث. يتم استخدام هذه الكاميرات بشكل متزايد للتعبيرات السينمائية الغامرة التي تتطلب عمق مجال ضحل، وتأثير بوكيه، ونطاق ديناميكي عالي. في حين أن العدسات السينمائية تُستخدم بشكل شائع لهذه التطبيقات، إلا أنها غالبًا ما تحتوي على نسبة تكبير/تصغير أصغر من عدسات البث وتتطلب عمليات تركيز متخصصة. توفر عدسة Duvo مقاس 24-300 مم حلاً مدمجًا وخفيف الوزن يتيح إمكانية التنقل العالية وسهولة الحمل للتغطية السينمائية للأحداث الرياضية الحية والحفلات الموسيقية والأفلام الوثائقية والتصوير السينمائي للحياة البرية.

تشمل الميزات الرئيسية لعدسة Duvo مقاس 24-300 مم توافقها مع أجهزة الاستشعار الفائقة مقاس 35 مم وأجهزة الاستشعار المكافئة للإطار الكامل. من خلال تشغيل الموسع المدمج، يمكن للعدسة العمل مع أجهزة استشعار مكافئة للإطار الكامل مع الحفاظ على نفس زاوية الرؤية. كما تنشئ العدسة أيضًا صورًا بجودة سينمائية مع بوكيه جميل، وذلك بفضل عناصرها شبه الكروية ذات القطر الكبير، والعدسات فائقة التشتت للغاية، والتلميع الدقيق المتقدم للتحكم في الانحرافات. تحتوي على فتحة قصوى تبلغ T2.9 عند نهاية الزاوية الواسعة، مما يسمح بالتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

توفر عدسة Duvo مقاس 24-300 مم أيضًا إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الملحقات، وتدعم عمليات الكاميرات المتعددة لإنتاج فعال، وتتميز بوظائف لدعم التصوير والتحرير المريح. فهو يشتمل على تقنية تعويض التنفس (BCT) لتصحيح التنفس البؤري والتركيز الخلفي عن بعد (RBF) للتحكم الدقيق في المسافة البؤرية للشفة. كما أنه متوافق مع نظام "ZEISS eXtending Data" لتسجيل البيانات التعريفية للعدسة.

من المتوقع أن تتوفر عدسة Duvo مقاس 24-300 مم PL Mount Zoom في السوق الأمريكية في ربيع عام 2024. وستتم معاينتها في IBC 2023 في أمستردام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2023، إلى جانب عدسة Duvo Series الثالثة من Fujifilm، وهي عدسة واسعة محمولة عدسة تكبير تغطي البعد البؤري 14-100 ملم.

مصادر:

- فوجي فيلم: عدسة تكبير محمولة FUJINON Duvo™ HZK24-300mm

(https://fujinon.com/duvo)

– GlobeNewswire: تقدم شركة FUJIFILM North America Corporation عدسة تكبير PL المحمولة المدمجة وخفيفة الوزن من FUJINON Duvo™ HZK24-300mm لصناعة الأفلام السينمائية