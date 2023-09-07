تقدم شركة Fujifilm عدسة تكبير PL المحمولة مقاس 24-300 مم من DUVO

أعلنت شركة Fujifilm عن إطلاق عدسة DUVO المحمولة PL Mount Zoom Lens مقاس 24-300 مم، وهي عدسة متعددة الاستخدامات مصممة لأجهزة استشعار الصور الكبيرة. توفر العدسة عمقًا سطحيًا ممتازًا للمجال وبوكيه جميل، مما يوفر لصانعي الأفلام المظهر السينمائي المرغوب فيه. ومن المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق الأمريكية في ربيع عام 2024.

تكمل عدسة DUVO مقاس 24-300 مم مجموعة عدسات DUVO من سلسلة Fujifilm، حيث توفر تكبيرًا يصل إلى 12.5x ونطاقًا بؤريًا يستخدم بشكل متكرر في إنتاج الأفلام. باستخدام الموسع المدمج، يمكن تغيير البعد البؤري بمقدار 1.5 مرة، مما يسمح بالتقاط الأهداف البعيدة. تتميز العدسة بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، مما يجعلها مناسبة لأنواع مختلفة من الإنتاج المباشر.

وفقًا لستوش دورباكز، مدير المبيعات الوطني في Fujifilm، توفر عدسة DUVO مقاس 24-300 مم مواقع محمولة باليد في الإنتاج المباشر مع فرصة تحقيق مظهر سينما Fujifilm الكلاسيكي. تم تصميم العدسة لتوفير عمق مجال سطحي، مما يوفر تجارب سينمائية غامرة للمشاهدين. إنه يوفر للمخرجين المظهر السينمائي المرغوب فيه من أي موضع تقريبًا.

في بيئات البث الحالية، يتم استخدام مستشعرات الصور الكبيرة بشكل متكرر لتحقيق تعبيرات سينمائية غامرة. ومع ذلك، تتمتع العدسات السينمائية بنسبة تكبير تقريب أصغر مقارنة بعدسات البث وغالبًا ما تتطلب عمليات تركيز متخصصة. تعالج عدسة DUVO مقاس 24-300 مم هذه التحديات من خلال توفير إمكانية تنقل عالية وسهولة الحمل للتغطية السينمائية للأحداث الرياضية الحية والحفلات الموسيقية والأفلام الوثائقية والتصوير السينمائي للحياة البرية.

تدعم عدسة DUVO مقاس 24-300 مم الكاميرات ذات المستشعرات الفائقة مقاس 35 مم والمستشعرات المكافئة للإطار الكامل. إنها تخلق صورًا بجودة سينمائية مع بوكيه جميل، بفضل عناصرها اللاكروية ذات القطر الكبير والعدسات فائقة التشتت للغاية. تحتوي العدسة على فتحة قصوى تبلغ T2.9، مما يتيح التصوير في الإضاءة المنخفضة. كما يسمح أيضًا للمناطق الواقعة خارج نطاق التركيز بالوقوع بشكل طبيعي في الخلفية، مما يعزز المظهر السينمائي.

تدعم العدسة عمليات الكاميرات المتعددة ويمكن توصيلها بوحدة تحكم عدسة لاسلكية تابعة لجهة خارجية للتحكم عن بعد في التركيز والفتحة والتكبير. ويتميز بتقنية تعويض التنفس لتصحيح التنفس البؤري والتركيز الخلفي عن بعد لضبط دقيق للمسافة البؤرية للشفة. كما أنه متوافق مع نظام ZEISS eXtending Data لتسجيل البيانات التعريفية للعدسة.

ومن المتوقع أن تتوفر عدسة DUVO مقاس 24-300 ملم في السوق الأمريكية في ربيع عام 2024. وسيتم عرضها في IBC 2023 في أمستردام.

مصادر:

1. شركة فوجي فيلم أمريكا الشمالية

2. فوجينون.كوم/دوفو