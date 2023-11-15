التوسعة المحمولة للعبة Frostpunk: Beyond The Ice تعد بميزات جديدة وطريقة لعب مثيرة

سيتمكن عشاق لعبة محاكاة إدارة بناء البقاء على قيد الحياة التي نالت استحسان النقاد، Frostpunk، قريبًا من تجربة عالمها الجليدي على أجهزتهم المحمولة. أبرمت شركة Com2uS، المطور والناشر الشهير لألعاب الهاتف المحمول الشهيرة مثل Summoners War وMLB 9 Innings، شراكة مع NetEase لجلب Frostpunk: Beyond the Ice إلى مناطق حول العالم. يهدف هذا التعاون إلى تزويد عشاق Frostpunk بتجربة ألعاب غامرة أثناء التنقل.

Frostpunk: Beyond the Ice، النسخة المحمولة الرسمية للعبة، تضع اللاعبين في وسط العصر الجليدي خلال الثورة الصناعية الثانية. من خلال حكم مدينة مبنية حول محرك بخاري ضخم، يواجه اللاعبون التحدي المتمثل في وضع القوانين وإدارة القوى العاملة وإنشاء البنية التحتية الأساسية أثناء التنقل في الحقائق القاسية لعالم متجمد. بفضل خياراتها الجذابة وسردها الجذاب، استحوذت Frostpunk على ملايين اللاعبين منذ إصدارها الأولي في عام 2018.

تم تطويره من خلال شراكة بين 11 Bit Studios، المطور الأصلي لـ Frostpunk، وNetEase، ويقدم تعديل الهاتف المحمول ميزات جديدة ومثيرة حصرية لهذا الإصدار. يمكن للاعبين الانضمام إلى النقابات والتعاون مع الآخرين لإكمال مهام النقابة الخاصة، وفتح المكافآت والمكافآت القيمة على طول الطريق. بالإضافة إلى ذلك، يسمح نظام التجارة للاعبين بالحصول على الموارد الأساسية من زملائهم الناجين والقيام بعمليات إنقاذ جريئة للحيوانات النادرة من الأراضي القاحلة المتجمدة.

تخطط شركة Com2uS، المشهورة بنجاحها في إنشاء ألعاب محمولة ذات جاذبية عالمية، للاستفادة من خبرتها لضمان نجاح Frostpunk: Beyond the Ice في مناطق مثل آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا (باستثناء الصين). ستكون اللعبة متاحة للتنزيل عبر Apple App Store وGoogle Play كعنوان مجاني للعب، مما يفتح عالم Frostpunk الغامر أمام جمهور أوسع من لاعبي الأجهزة المحمولة.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد إصدار رسمي. يتم تشجيع المعجبين الذين يتوقعون بفارغ الصبر هذا التوسع للهواتف المحمولة الذي طال انتظاره على متابعة المزيد من التحديثات. يعد إطلاق Frostpunk: Beyond the Ice بأن يكون علامة فارقة في عالم ألعاب الهاتف المحمول المتطور باستمرار، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من صنع القرار الاستراتيجي وسرد القصص في الغلاف الجوي الذي يمكن للاعبين حمله معهم أينما ذهبوا.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو Frostpunk: ما وراء الجليد؟

Frostpunk: Beyond the Ice هي النسخة المحمولة الرسمية من لعبة محاكاة إدارة بناء البقاء، Frostpunk. إنها توفر للاعبين الفرصة لتجربة خيارات اللعبة الجذابة والسرد الجذاب على أجهزتهم المحمولة.

2. ما هي الميزات الجديدة في Frostpunk: Beyond the Ice؟

يقدم التكيف المحمول لـ Frostpunk ميزات حصرية، بما في ذلك مهام النقابة التي تسمح للاعبين بالتعاون مع الآخرين، ونظام تجاري للحصول على الموارد، والقدرة على إنقاذ الحيوانات النادرة من الأراضي القاحلة المجمدة.

3. من ينشر Frostpunk: Beyond the Ice؟

حصلت شركة Com2uS، المطور والناشر المعترف به عالميًا لألعاب الهاتف المحمول، على حقوق النشر العالمية للعبة Frostpunk: Beyond the Ice. سيتم إطلاق اللعبة في مناطق مثل آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا (باستثناء الصين).

4. متى سيكون Frostpunk: Beyond the Ice متاحًا للتنزيل؟

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإصدار الرسمي، يمكن للاعبين توقع إطلاق اللعبة على متجر تطبيقات Apple وGoogle Play كعنوان مجاني للعب. ترقبوا المزيد من التحديثات في نافذة الإصدار.