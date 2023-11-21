تكشف Frontegg عن الجيل التالي من منصة هوية العميل على AWS Marketplace

أعلنت Frontegg، وهي منصة رائدة في مجال هوية العملاء، عن توفر حلها المبتكر على AWS Marketplace. تسمح هذه الشراكة لعملاء Frontegg والآفاق الجديدة بالوصول بسهولة إلى القدرات المتطورة للنظام والاستفادة منها من خلال عملية الشراء المبسطة في AWS Marketplace وخيارات التسعير القائمة على الاستخدام.

وقال ساجي رودين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Frontegg: "تُحدث منصتنا ثورة في تجربة إدارة المستخدم، وتمكين المؤسسات والمستخدمين النهائيين على حد سواء". "من خلال جلب Frontegg إلى السوق السحابية الرائدة في الصناعة، فإننا نضع معيارًا صناعيًا جديدًا في الهوية وإدارة المستخدم. يمكن لشركات SaaS تسريع الابتكار وتوسيع نطاق تطبيقاتها بسرعة من خلال ميزاتنا المتقدمة. ومع التحسينات الأخيرة ووجودنا على AWS Marketplace، نحن مستعدون للنمو المستمر.

قدمت Frontegg مؤخرًا Frontegg Forward، وهي مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين إدارة المستخدم والهوية، مع التركيز على السرعة والمرونة. يتضمن ذلك ميزة التسلسلات الهرمية، التي تمكن المستخدمين من إنشاء هياكل تنظيمية معقدة، ومجموعة الأمان، التي توفر مراقبة أمنية في الوقت الفعلي، وتمكين المستخدم النهائي، والكشف الآلي عن التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة الاستحقاقات للمؤسسات ضوابط مخصصة ومدركة للسياق لوصول المستخدم بناءً على الأدوار والأذونات. وأخيرًا، توفر ميزة الإشارات تحليلات قوية لتعزيز فرص البيع الاستباقية وتخفيف المخاطر ورؤى التوسع الجغرافي.

باعتبارها منصة CIAM (هوية العميل وإدارة الوصول) ذات التصنيف الأعلى والمعترف بها من قبل G2 Crowd، توفر Frontegg مجموعة شاملة من وظائف إدارة الهوية. بدءًا من تدفقات الإعداد السلس واستحقاقات المستخدم المتقدمة إلى التفويض القوي وإدارة الأدوار وإجراءات أمان الحساب ودعم الإيجارات المتعددة، تزود Frontegg شركات SaaS بالأدوات اللازمة لتعزيز الأمان وتجربة المستخدم.

لمعرفة المزيد حول النظام الأساسي المبتكر لهوية العملاء الخاص بـ Frontegg وللوصول إلى الإصدار التجريبي المجاني، قم بزيارة صفحة AWS Marketplace الخاصة بهم.

المصدر: GlobeNewswire.com

أسئلة وأجوبة

ما هو فرونتيج؟

Frontegg عبارة عن منصة لهوية العميل تعمل على تمكين شركات SaaS من تعزيز الأمان وتجربة المستخدم من خلال وظائف إدارة الهوية الشاملة.

ما هو سوق AWS؟

AWS Marketplace عبارة عن كتالوج عبر الإنترنت حيث يمكن لعملاء Amazon Web Services (AWS) العثور على برامج وخدمات وحلول الجهات الخارجية وشرائها ونشرها وإدارتها لدعم أعمالهم.

ما هي الملامح الرئيسية لFrontegg إلى الأمام؟

يقدم Frontegg Forward العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك التسلسلات الهرمية، التي تمكن المستخدمين من إنشاء هياكل تنظيمية معقدة، ومجموعة الأمان، التي توفر مراقبة أمنية في الوقت الحقيقي، وتمكين المستخدم النهائي، والكشف الآلي عن التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، توفر Frontegg Forward استحقاقات لعناصر تحكم وصول مخصصة للمستخدم وإشارات لإجراء تحليلات قوية.

كيف يمكنني الوصول إلى النسخة التجريبية المجانية من Frontegg؟

للوصول إلى الإصدار التجريبي المجاني من Frontegg، قم بزيارة صفحة AWS Marketplace الخاصة بهم واتبع الإرشادات المقدمة.