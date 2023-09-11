كيف تحافظ دافينا ماكول على مظهرها الأصغر من أي وقت مضى

تشتهر دافينا ماكول بمظهرها الشبابي وطاقتها التي لا يمكن إنكارها، ويتساءل الكثير من الناس كيف تمكنت من الظهور بمظهر أصغر سناً من أي وقت مضى. على الرغم من كونها في نظر الجمهور منذ ما يقرب من 30 عامًا، يبدو أن دافينا تتقدم في السن إلى الوراء.

أحد أسرارها في تحدي الشيخوخة هو روتين العناية بالبشرة. تبقي Davina الأمر بسيطًا نسبيًا، باستخدام منتجات بأسعار معقولة يمكن العثور عليها في محلات السوبر ماركت والمتاجر الرئيسية. إنها تقسم بماء Garnier Micellar لتنظيف وإزالة المكياج بلطف. تتبع ذلك باستخدام تونر من دكتور فرانسيس برينا جونز يسمى Formula 2006، وهو مثالي لبشرتها الدهنية. تكتمل طقوس العناية بالبشرة باستخدام كريم الليل فائق الرفع "الفاخر" من Garnier وواقي الشمس SPF50.

عندما يتعلق الأمر بالمكياج، تفضل دافينا المظهر الطبيعي. غالبًا ما تستخدم منتجات من مجموعة Trinny Woodall، Trinny London، بما في ذلك كريم BFF De-Stress للتغطية الخفيفة. الماسكارا الأساسية وأحمر الشفاه السمين من كلينيك ولمسة من أحمر الخدود تكمل مظهرها المنعش.

أصبح شعر دافينا الفاتن جزءًا من صورتها. إنها تصبغ أقفالها بنفسها في المنزل ولا تسمح لشعرها أن يجف في الهواء أبدًا، وتختار تجفيفه باستخدام فرشاة جيدة.

تلعب اللياقة البدنية دورًا مهمًا في مظهر دافينا الشبابي. إنها تدعو إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتعتقد أنها مفتاح الشباب. تدمج دافينا مجموعة متنوعة من الأنشطة في روتينها، مثل المشي السريع مع الكلاب، والجري، والبيلاتس، ودروس الملاكمة، وتدريب الأثقال. لديها أيضًا تمارين للذراع مدتها عشر دقائق متاحة على موقعها على الإنترنت.

تتبع دافينا نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر، مما يساهم في صحتها العامة. لقد تغلبت على صراعاتها السابقة مع فقدان الشهية والإدمان وهي الآن تعطي الأولوية لرفاهيتها.

في الختام، تتضمن أسرار دافينا ماكول لمكافحة الشيخوخة روتينًا خاليًا من العناية بالبشرة، ومكياجًا طبيعيًا، وشعرًا مصففًا جيدًا، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي خالٍ من السكر. إن التزامها بالعناية بنفسها من الداخل والخارج هو ما يجعلها تبدو أصغر سناً من أي وقت مضى.

مصادر:

- الشمس

- المرآة

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