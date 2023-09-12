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الأصدقاء ذوي الفوائد: الغربان تشكل روابط استراتيجية من أجل طعام أفضل

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
الأصدقاء ذوي الفوائد: الغربان تشكل روابط استراتيجية من أجل طعام أفضل

لقد تعلمت الغربان البرية في إنجلترا تكوين روابط اجتماعية جديدة سعيًا وراء الأطعمة اللذيذة. في تجربة أجراها مشروع Cornish Jackdaw، لاحظ الباحثون سلوك الآلاف من الغربان المزودة بأربطة في الكاحل مزودة بأجهزة إرسال واستقبال. تم إنشاء مغذيات آلية في الريف، وعندما يهبط طائر على أحدها، فإنه يقوم تلقائيًا بالكشف عن هوية الطائر. جاءت المعالف في أزواج، حيث كان أحد الجانبين يوزع حبوبًا منخفضة الجودة والآخر يوزع ديدان الوجبة اللذيذة. تم تقسيم الطيور إلى مجموعتين، وكانت المعالف تفتح بناءً على شروط معينة، مثل فتح باب الحبوب فقط لطائر منفرد، أو فتح كلا البابين إذا زار طائران من نفس المجموعة معًا.

وجدت الدراسة أن الغربان تعلمت بسرعة تكوين روابط اجتماعية جديدة، والتخلص من الأصدقاء القدامى لتعظيم وصولهم إلى ديدان الوجبة. ومع ذلك، ظلت الطيور وفية لزملائها مدى الحياة وأفراد الأسرة المباشرين، مما يدل على أن روابط الدم كانت أقوى من جاذبية الأطعمة اللذيذة. وخلص الباحثون إلى أن الغربان استراتيجية في تعديل علاقاتها للحصول على أفضل المكافآت.

تلقي الدراسة الضوء على كيفية قيام الحيوانات بتكوين علاقات غير عائلية والتنقل في المواقف الاجتماعية المعقدة. تستخدم الغربان مهاراتها المعرفية لتذكر التجارب السابقة واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تكوين علاقات تكميلية أو الحفاظ عليها. في حين أن الباحثين غير متأكدين مما إذا كانت الطيور قد حافظت على هذه العلاقات خارج الإطار التجريبي، فإنهم يأملون في استكشاف هذا الجانب في العمل المستقبلي.

على الرغم من أن استثمار الوقت والطاقة في أفراد غير مرتبطين يمكن أن يكون استراتيجية اجتماعية محفوفة بالمخاطر، إلا أن الدراسة تكشف كيف توازن الغربان بين فوائد تكوين علاقات جديدة مع البقاء مخلصًا لعائلاتهم. تسلط هذه النتائج الضوء على الذكاء والسلوك الاستراتيجي للغربان في الحصول على الموارد في بيئتهم.

المصادر: اتصالات الطبيعة

By فيكي ستافروبولو

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