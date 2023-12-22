تم إصدار تحذير جديد لوسط تكساس، لتنبيه السكان إلى تجميد وشيك بين عشية وضحاها. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة في بعض الأماكن، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS).

سيكون التحذير من التجميد ساري المفعول من الساعة 2 صباحًا حتى 9 صباحًا، ويغطي مناطق واسعة من وسط تكساس. في حين أنه من المتوقع أن يظل مترو سان أنطونيو وأوستن أعلى بقليل من درجة التجمد، فقد تشهد المناطق القريبة أول تجميد لها في الشتاء.

وشددت NWS على الضرر المحتمل الذي يمكن أن يسببه هذا الطقس المتجمد، مشيرة إلى أنه يمكن أن يقتل المحاصيل والنباتات الحساسة، وربما يلحق الضرر بالسباكة الخارجية غير المحمية.

وكان من المقرر أصلاً أن يبدأ التحذير في الساعة الثانية صباحًا، لكن الأرصاد الجوية قررت البدء مبكرًا بسبب هدوء الرياح والانخفاض السريع في درجات الحرارة.

وندعو السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في مراكز المدن حيث قد لا تصل درجات الحرارة إلى 32 درجة. وعلى الرغم من التحذير، من المهم الإشارة إلى أن المنطقة لم تشهد مثل هذه درجات الحرارة الباردة منذ فترة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تنبيه يوم الأحد: “إن ظروف الصقيع والتجميد ستقتل المحاصيل والنباتات الحساسة الأخرى وربما تلحق الضرر بالسباكة الخارجية غير المحمية”. كان من المفترض في البداية أن يبدأ التحذير في الساعة 2 صباحًا، لكن NWS قدمت تحديثًا بعد وقت قصير من الساعة 11 مساءً. الأحد يبدأ التحذير مبكرا بسبب هدوء الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل سريع.

تم إصدار تحذير من التجميد لأجزاء من جنوب وسط تكساس الليلة حتى صباح الاثنين. قد لا تصل بعض المواقع، وخاصة مراكز المدن، إلى علامة 32 درجة، ولكن خطط وفقًا لذلك أنها ستظل أكثر برودة مما رأيناه منذ فترة! #txwx