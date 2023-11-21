Freesync vs G-Sync: فضح معركة شاشات الألعاب

أصبحت شاشات الألعاب التي تحمل شعار AMD FreeSync أو Nvidia G-Sync هي القاعدة في السوق. توفر كلتا التقنيتين معدلات تحديث متغيرة لضمان اللعب السلس والمتسق. لكن يبقى السؤال: أيهما أفضل؟

من حيث الأداء، فإن AMD FreeSync وNvidia G-Sync متشابهان أكثر من الاختلاف. تعمل تقنيات معدل التحديث المتغير هذه على مزامنة معدل تحديث الشاشة مع معدل الإطارات الناتج بواسطة الجهاز، مما يمنع تمزق الشاشة ويضمن اللعب السلس. يعالج كلاهما أيضًا مشكلات سرعة الإطار التي قد تسبب التأتأة. يعد V-sync بديلاً ولكنه قد يخفض معدل الإطارات بشكل ملحوظ. يتعامل FreeSync وG-Sync مع انخفاضات الإطار دون التضحية بالأداء.

على الرغم من أن معظم شاشات العرض التي تدعم FreeSync أو G-Sync متوافقة مع كلتا التقنيتين، إلا أن هناك استثناءات. يتطلب G-Sync وG-Sync Ultimate من Nvidia أجهزة محددة ويعملان فقط مع وحدات معالجة الرسومات Nvidia. يعمل هذا الحل الخاص بشكل أفضل عند معدلات تحديث أقل من 40-48 هرتز. ومع ذلك، في سيناريوهات العالم الحقيقي، قد لا يكون لهذه الميزة تأثير كبير. أبلغ معظم المستخدمين عن تجارب إيجابية مع كل من FreeSync وG-Sync بمعدلات تحديث أقل.

من حيث الميزات، فإن الشاشات المتوافقة مع FreeSync وG-Sync متطابقة إلى حد كبير. تأتي الاختلافات الرئيسية مع شاشات G-Sync وG-Sync Ultimate من Nvidia، والتي تحتوي على أجهزة خاصة لدعم معدل التحديث على نطاق أوسع. ومع ذلك، فإن المواقف التي تعمل فيها اللعبة بأقل من 48 إطارًا في الثانية مع تشغيل المزامنة التكيفية نادرة. تعالج الشاشات المتوافقة مع FreeSync وG-Sync هذه المشكلة عن طريق تكرار الإطارات.

عندما يتعلق الأمر بتوافق الشاشة وبطاقة الفيديو، فإن معظم الشاشات التي تدعم AMD FreeSync أو Nvidia G-Sync المتوافقة يجب أن تعمل بالتبادل. يعد هذا التوافق غير الرسمي ممكنًا لأن كلتا التقنيتين تستخدمان معيار VESA Adaptive-Sync. ومع ذلك، تنحرف شاشات G-Sync وG-Sync Ultimate من Nvidia عن هذا المعيار وتدعم فقط معدلات التحديث المتغيرة مع وحدات معالجة الرسومات Nvidia.

من حيث القيمة، لا يوجد فرق كبير بين AMD FreeSync وNvidia G-Sync. تميل شاشات G-Sync وG-Sync Ultimate إلى أن تكون أكثر تكلفة، في حين أن معظم شاشات العرض توفر توافق Nvidia G-Sync إلى جانب دعم AMD FreeSync.

أسئلة وأجوبة

أيهما أفضل: FreeSync أم G-Sync؟

يقدم كل من FreeSync وG-Sync أداءً وميزات مماثلة. يعتمد الاختيار بشكل أساسي على التوافق مع بطاقة الرسومات والشاشة.

هل شاشات FreeSync وG-Sync متوافقة مع بعضها البعض؟

في معظم الحالات، يمكن للشاشات التي تدعم إحدى التقنيات العمل مع التقنية الأخرى. ومع ذلك، لا يتم ضمان التوافق نظرًا لوجود معايير اعتماد مختلفة وفروق دقيقة بين AMD وNvidia وVESA.

هل توفر شاشات AMD FreeSync وNvidia G-Sync قيمة مقابل المال؟

من حيث القيمة، هناك فرق بسيط بين التقنيتين. تعد شاشات G-Sync وG-Sync Ultimate أكثر تكلفة بشكل عام، بينما توفر الشاشات المتوافقة مع FreeSync وG-Sync خيارًا أقل تكلفة مع ميزات مماثلة.

تنتهي المعركة بين AMD FreeSync وNvidia G-Sync في النهاية بالتعادل. توفر هذه التقنيات نتائج مماثلة، ويعتمد الاختيار على التفضيلات الفردية والتوافق مع مكونات الأجهزة الأخرى. من المهم مراعاة الاحتياجات المحددة والميزانية عند اختيار شاشة الألعاب.