السياسات الجديدة التي نفذتها Freenow لتعزيز خدمة العملاء

قامت Freenow، أكبر شركة لسيارات الأجرة في أيرلندا، مؤخرًا بتنفيذ سياسات جديدة تتطلب من السائقين قبول عدد معين من الوظائف من خلال التطبيق. قد يتم حظر السائقين الذين لديهم معدل قبول منخفض باستمرار من استخدام التطبيق. تدعي الشركة أن هذا التغيير ضروري لضمان خدمة سريعة وموثوقة للعملاء.

ويقول المنتقدون إن هذه السياسات تجبر السائقين على العمل لساعات طويلة وتمنعهم من أخذ فترات الراحة اللازمة. إنهم يخشون من أن الفترة المزدحمة القادمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، عندما يكون هناك عادة طلب كبير على سيارات الأجرة، ستؤدي إلى الفوضى حيث يتم حظر المزيد من السائقين أو اختيار مغادرة التطبيق طواعية.

ردًا على هذه المخاوف، أكدت Freenow أن الهدف من السياسات الجديدة هو زيادة التوفر للعملاء. ومن خلال تشجيع السائقين على قبول المزيد من الوظائف، تهدف الشركة إلى تقديم خدمة أفضل بشكل عام. ومع ذلك، لم تكشف Freenow عن المعايير المحددة لـ "معدل القبول المنخفض باستمرار" أو مدة الحظر المؤقت.

يتزامن إدخال هذه السياسات مع تعيين تشارلي جليسون مديرًا عامًا جديدًا لشركة Freenow في أيرلندا. جليسون، الذي كان سابقًا الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Zipp Mobility الناشئة للسكوتر والدراجات الإلكترونية، يجلب خبرته في قطاع التنقل لقيادة عمليات الشركة في أيرلندا.

أسئلة مكررة:

س: ماذا يحدث إذا كان معدل قبول السائق منخفضًا باستمرار؟

ج: قد يتم منع السائقين مؤقتًا من استخدام تطبيق Freenow.

س: إلى متى سيستمر الحظر المؤقت؟

ج: لم تكشف Freenow عن مدة الحظر المؤقت.

س: لماذا تقوم Freenow بتنفيذ هذه التغييرات؟

ج: تهدف Freenow إلى تعزيز خدمة العملاء من خلال ضمان قبول السائقين للرحلات بسرعة وبشكل موثوق.

س: هل السائقون يدعمون هذه السياسات الجديدة؟

ج: انتقد بعض السائقين السياسات، معربين عن مخاوفهم بشأن ساعات العمل الطويلة وقلة فترات الراحة.