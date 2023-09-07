تعلن شركة Sony عن تحديث مجاني للبرامج الثابتة والمكونات الإضافية لشاشة الواقع المكاني الخاصة بها

أعلنت شركة Sony مؤخرًا عن إصدار تحديث مجاني للبرنامج الثابت، الإصدار 1.2، لشاشة الواقع المكاني (ELF-SR2)، بالإضافة إلى مكون إضافي مجاني. ويهدف التحديث إلى تحسين جودة الصورة والأداء العام لنظام ELF-SR2.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لتحديث البرنامج الثابت هذا في توفير خيارات المعالجة لتحديد أولويات الجودة أو الأداء. يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص تجربتهم بناءً على احتياجاتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث إعداد بيئة الاستخدام، وتبديل المشاهد، وضبط الحديث المتبادل، وتحسين الاستقرار، وتحسين المعالجة فائقة الدقة.

بالإضافة إلى تحديث البرنامج الثابت، كشفت سوني أيضًا عن البرنامج الإضافي لعرض الواقع المكاني للمعاينة. يتيح ذلك التوافق بين وحدتي ELF-SR1 وELF-SR2 وAutodesk Maya، وهو تطبيق رسومات كمبيوتر ثلاثي الأبعاد شائع، إلى جانب أدوات إنشاء المحتوى الرقمي (DCC) الأخرى. علاوة على ذلك، يتيح البرنامج الإضافي للمستخدمين معاينة رسومات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات، مما يوفر تجربة أكثر ملاءمة وغامرة.

تُظهر هذه التحديثات والمكونات الإضافية من سوني التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدم من خلال شاشة الواقع المكاني. من خلال معالجة جودة الصورة والأداء والتوافق مع البرامج الرائدة في الصناعة، تلبي سوني احتياجات المحترفين والمتحمسين في مجال رسومات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد.

بشكل عام، يوفر تحديث البرنامج الثابت المجاني من سوني والمكون الإضافي لشاشة الواقع المكاني وظائف محسنة وتوافقًا مع المستخدمين، مما يعزز مكانة سوني كشركة رائدة مبتكرة في عالم شاشات العرض الغامرة.

التعاريف:

- البرامج الثابتة: البرامج المضمنة داخل الجهاز. ويوفر التعليمات والتحكم لتشغيل الجهاز.

- البرنامج الإضافي: مكون برمجي يضيف ميزات أو وظائف محددة إلى تطبيق برمجي موجود.

– Autodesk Maya: تطبيق رسومات حاسوبية ثلاثية الأبعاد يستخدم على نطاق واسع لإنشاء أفلام الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية وألعاب الفيديو.

مصادر:

– بيان صحفي لشركة Sony (لا يتوفر عنوان URL)