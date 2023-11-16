أطلق العنان لإثارة الألعاب مع أيام اللعب المجانية على Xbox Game Pass

استعد لتجربة اندفاع الأدرينالين في السباقات عالية السرعة، وإثارة التجسس، وإثارة القتال بالسيف مع أيام اللعب المجانية على Xbox Game Pass! من الخميس 16 نوفمبر الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي حتى الأحد 19 نوفمبر الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، يمكن لأعضاء Xbox Game Pass Core وXbox Game Pass Ultimate التعمق في عوالم F1® 23 وDeceive Inc. والشفرة الضالة.

كيف تبدأ

للانضمام إلى المرح، ما عليك سوى العثور على الألعاب وتثبيتها من صفحة تفاصيل اللعبة الفردية على Xbox.com. ستتم إعادة توجيهك إلى متجر Microsoft، حيث يمكنك تسجيل الدخول لتثبيت الألعاب باستخدام عضوية Xbox Game Pass Core أو Xbox Game Pass Ultimate. إذا كنت تفضل اللعب على وحدة التحكم، فتوجه إلى علامة تبويب الاشتراكات في متجر Xbox وتصفح إلى مجموعة أيام اللعب المجانية على جهاز Xbox One أو Xbox Series X|S.

حافظ على الإثارة مستمرة

إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الألعاب خلال أيام اللعب المجانية، فلديك خيار شرائها وأي إصدارات إضافية بخصم لفترة محدودة. يمكنك مواصلة اللعب دون أن تفقد تقدمك، بما في ذلك Gamerscore والإنجازات التي حققتها خلال الحدث. ضع في اعتبارك أن الخصومات والتوفر والعروض الخاصة بالمنطقة قد تختلف.

أسئلة وأجوبة

س: هل يمكنني لعب ألعاب Free Play Days مع أصدقائي؟



ج: نعم! يوفر Xbox Game Pass Core إمكانية الوصول إلى شبكة مخصصة متعددة اللاعبين، مما يسمح لك بتوحيد القوى والتنافس ضد الأصدقاء من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللعب معًا يضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى تجربة الألعاب.

س: كيف يمكنني المطالبة بميزة F1 23 Ultimate؟



ج: يمكن لأعضاء Game Pass Ultimate المطالبة بمبلغ 11,000 PitCoin، والتي يمكن استخدامها في متجر F1 23 ولشراء VIP Podium Pass. ما عليك سوى التوجه إلى معرض الامتيازات والحصول على العرض قبل 30 نوفمبر 2023.

س: ما التحديثات المضمنة في أيام اللعب المجانية في Deceive Inc.؟



ج: خلال فترة أيام اللعب المجانية، تقدم شركة Deceive Inc. تحديث Of Queens وKings، الذي يضم عميلًا جديدًا وخريطة جديدة والمزيد من الإثارة في لعبة التجسس مقابل التجسس. واجه التحدي بمفردك أو كفريق واحد مع الأصدقاء للتغلب على خصومك وتأمين الهدف.

س: ما الذي يجعل Stray Blade تجربة لعب فريدة من نوعها؟



ج: يأخذ Stray Blade اللاعبين في رحلة عبر Lost Valley of Acrea الغامض، حيث تلعب كمغامر تم إحياؤه برفقة ذئب Xhinnon المخلص، Boji. قم باجتياز المناظر الطبيعية التي دمرتها الحرب، واستفد من قوة Acrean Metals، وأتقن نظام القتال الذي يسمح لك بتشكيل العالم من خلال أفعالك.

لا تفوت أيام اللعب المجانية المثيرة هذه على Xbox Game Pass Core وXbox Game Pass Ultimate. لمزيد من المعلومات حول أيام اللعب المجانية وللبقاء على اطلاع بأحدث أخبار ألعاب Xbox، تفضل بزيارة Xbox Wire.