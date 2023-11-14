T-Mobile تكشف عن عروض Black Friday 2023 التي لا تقاوم: هواتف مجانية وساعات ذكية والمزيد!

من المقرر أن تضفي T-Mobile بعض سحر العطلات المبكرة هذا العام من خلال عروضها الترويجية المذهلة ليوم الجمعة الأسود 2023. بدءًا من 16 نوفمبر، يمكن للعملاء، سواء الجدد أو الحاليين، الاستمتاع بكنز من الهدايا المجانية التي تقدمها شركة "Un-carrier" الرائدة في البلاد. ولكن لا تقلق، فلن تضطر إلى الانتظار حتى عيد الشكر للحصول على هذه الصفقات المثيرة.

في خطوة تُظهر كرمهم، تقدم T-Mobile مجموعة من هواتف Android المتطورة التي يمكن أن تكون ملكًا لك مقابل 0 دولار. نماذج مثل Galaxy S23 وZ Flip 5 وGoogle Pixel 8 وPixel 8 Pro وMotorola Razr+ متاحة للاستيلاء عليها. للاستفادة من هذا العرض المذهل، كل ما عليك فعله هو إما الحصول على خط جديد من الخدمة أو استبدال جهاز مؤهل. والجزء الأفضل؟ يمكنك الاستمتاع بهذه الصفقة طالما أنك مشترك في خطة Go5G Next أو Go5G Plus.

لكن الهدايا المجانية لا تتوقف عند الهواتف. تسمح T-Mobile أيضًا للعملاء بدمج هواتفهم المجانية مع ساعة ذكية مجانية مثل Samsung Galaxy Watch 6 أو Google Pixel Watch، بالإضافة إلى سماعات أذن مجانية لإلغاء الضوضاء. بالطبع، ستحتاج إلى خط خدمة جديد للساعة الذكية، لكن Galaxy Buds 2 تأتي دون أي تكلفة إضافية. وإذا اخترت حزمة Samsung التي تتكون من Galaxy S23 وGalaxy Watch 6 وGalaxy Buds 2، فستوفر إجماليًا يصل إلى 1,300 دولار.

بالإضافة إلى عروض الهواتف والساعات الذكية التي لا تقاوم، تعيد T-Mobile العرض الشهير المكون من أربعة خطوط صوتية مقابل 100 دولار شهريًا فقط. وهذا ليس كل شيء - يمكن للعملاء أيضًا الاستمتاع بـ Galaxy Watch 6 مجانًا، وPixel Watch من الجيل الأول مجانًا، ونصف Pixel Watch 2، وخصومات تصل إلى 150 دولارًا على منتجات مختارة من JBL.

لكن T-Mobile ليست الوحيدة التي تنشر فرحة العيد. تستعد شركة Metro by T-Mobile لمجموعتها الخاصة من العروض الترويجية المبكرة للعطلات. يمكن للعملاء التطلع إلى الحصول على Samsung Galaxy S23 FE مجانًا مع نقل الأرقام، وSamsung Galaxy A54 5G مجانًا مع منافذ إضافية، وMotorola Razr القابل للطي مقابل 99.99 دولارًا فقط. وستشهد خدمة Metro 5G أيضًا انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، حيث تتوفر مقابل 25 دولارًا فقط شهريًا لخط واحد غير محدود.

مع هذه العروض المذهلة، فلا عجب أن T-Mobile وMetro by T-Mobile مستعدتان لجعل موسم العطلات هذا لا يُنسى حقًا. قم بتمييز التقويمات الخاصة بك وتأكد من عدم تفويت هذه العروض الاستثنائية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

متى تبدأ عروض T-Mobile's Black Friday 2023 الترويجية؟ تبدأ عروض T-Mobile's Black Friday 2023 الترويجية يوم الخميس 16 نوفمبر. ما الهواتف المتوفرة مجانًا مع صفقة الجمعة السوداء من T-Mobile؟ تقدم T-Mobile العديد من هواتف Android المتطورة مجانًا، بما في ذلك Galaxy S23 وZ Flip 5 وGoogle Pixel 8 وPixel 8 Pro وMotorola Razr+. هل يمكنني الجمع بين هاتف مجاني وساعة ذكية مجانية؟ نعم، تتيح T-Mobile للعملاء دمج هواتفهم المجانية مع ساعة ذكية مجانية مثل Samsung Galaxy Watch 6 أو Google Pixel Watch. ما هي العروض الترويجية الأخرى المتاحة؟ تقدم T-Mobile أيضًا أربعة خطوط صوتية مقابل 100 دولار شهريًا، وGalaxy Watch 6 مجانًا، وPixel Watch من الجيل الأول مجانًا، وPixel Watch 2 بنصف السعر، وخصومات على منتجات مختارة من JBL. ما هي العروض الترويجية المتوفرة في Metro by T-Mobile؟ تقدم Metro by T-Mobile عروضًا مثل Samsung Galaxy S23 FE مجانًا مع نقل الأرقام، وSamsung Galaxy A54 5G مجانًا مع منافذ إضافية، وMotorola Razr القابل للطي مقابل 99.99 دولارًا.