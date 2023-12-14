المرشحون الجمهوريون للرئاسة يتواجهون في مناظرة حامية

في مناظرة عالية المخاطر سبقت المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، اشتبك أربعة مرشحين جمهوريين للرئاسة على المسرح أثناء تنافسهم على دعم الناخبين المترددين. وكان غياب الرئيس السابق دونالد ترامب ملحوظا، لكنه لم يخفف من حدة النقاش. وشارك حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي في المناقشة التي استمرت ساعتين، وكان كل منهم حريصا على تمييز أنفسهم عن خصومهم.

تطايرت الشرارة في وقت مبكر، حيث شن ديسانتيس وراماسوامي هجمات مدببة ضد هيلي. وانتقدت ديسانتيس موقفها بشأن رعاية المتحولين جنسيا، واتهمتها بالاستسلام لليسار، بينما ادعت راماسوامي أنها مدينة بالفضل للمؤسسة الجمهورية. وعلى الرغم من الهجمات، ردت هيلي بثقة، مؤكدة أن منتقديها كانوا ببساطة يشعرون بالغيرة من دعم المانحين لها.

من ناحية أخرى، استغل كريستي وقت حديثه لتوجيه انتقادات لغياب ترامب عن المسرح. ومع ذلك، لم ينضم أي من المرشحين الآخرين إلى انتقاداته، واختاروا بدلاً من ذلك التركيز على برامجهم وسياساتهم الخاصة.

ومع تقدم النقاش، تصاعدت التوترات. وحاول راماسوامي، المرشح الوحيد الذي لا يتمتع بخبرة منصب حاكم الولاية، تصوير نفسه على أنه دخيل يتمتع بحكمة متفوقة في السياسة الخارجية. وتحدى هيلي أن تسمي مقاطعات معينة في شرق أوكرانيا، ملمحًا إلى أنها لا تعلم بالتفاصيل. تدخلت كريستي للدفاع عن هالي، ووصفت راماسوامي بأنه متبجح بغيض، وشددت على ذكاء هالي وخبرتها.

وصل الجدل إلى ذروته عندما شكك راماسوامي في صحة هيلي ورفع لافتة تتهمها بالفساد. واغتنمت هيلي الفرصة للرد على الاتهام والتأكيد على نزاهتها.

بشكل عام، أظهرت المناظرة تصميم المرشحين على التميز في مجال أصغر وكسب أصوات الناخبين المترددين. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، يزداد الضغط على هؤلاء الجمهوريين لترك انطباع دائم واكتساب الزخم في السباق للحصول على الترشيح الرئاسي.