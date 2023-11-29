تم إصدار إصدار جديد من نظام التشغيل Wear OS للساعات الذكية Fossil Gen 6

أطلقت شركة Fossil مؤخرًا تحديثًا لساعاتها الذكية من الجيل السادس، حيث قدمت نظام التشغيل Wear 6. على الرغم من عدم توفر أحدث إصدار، إلا أن هذا التحديث يجلب بعض التحسينات والتعديلات الطفيفة لتحسين تجربة المستخدم.

بدأ طرح التحديث منذ أسبوع تقريبًا ويصل تدريجيًا إلى المزيد من المستخدمين في هذه الأثناء. تشير التقارير المبكرة من مستخدمي Reddit إلى أن التحديث يتضمن بعض تعديلات واجهة المستخدم وتحسينات الأداء ولكن لا توجد تغييرات كبيرة.

ومن المثير للاهتمام أن Wear OS 3.5 هو في الواقع تحديث تدريجي مبني على Wear OS 3، والذي تم إصداره في البداية بواسطة Fossil العام الماضي. لقد كانت النسخة الافتراضية من ساعة Pixel Watch الأصلية ووصلت إلى سلسلة Galaxy Watch من سامسونج في منتصف عام 2022. من الناحية المثالية، كان من المفترض أن يتم إصدار Wear OS 3.5 بواسطة Fossil جنبًا إلى جنب مع Wear OS 3، ولكن من المفترض أن الشركة واجهت بعض النكسات.

ومع ذلك، يبدو أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلات أثناء التحديث. تشير الشكاوى في مواضيع المناقشة المختلفة إلى مشكلات مثل تكرار التمهيد وأوقات التثبيت البطيئة وانخفاض أداء البطارية بعد تثبيت Wear OS 3.5 على ساعات Fossil الذكية الخاصة بهم. وقد أقرت شركة Fossil بهذه المخاوف وأوقفت التحديث مؤقتًا لمعالجة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها. وعلى الرغم من استئناف عملية الطرح، إلا أن Fossil لم تكشف عن تفاصيل محددة حول الإصلاحات التي تم تنفيذها.

بالنسبة للمهتمين بمعرفة المزيد حول Wear OS، تابعونا للحصول على مزيد من التحديثات والتحسينات. من المهم ملاحظة أن هذه المقالة تحتوي على روابط تابعة قد تدر دخلاً. (المصدر: domain.com)

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو Wear OS 3.5؟

يعد Wear OS 3.5 تحديثًا بسيطًا للساعات الذكية Fossil Gen 6، ويقدم بعض تعديلات واجهة المستخدم وتحسينات الأداء. إنه تحديث تدريجي مبني على Wear OS 3.

متى قامت شركة Fossil بإصدار Wear OS 3.5؟

بدأت Fossil في طرح تحديث Wear OS 3.5 منذ أسبوع تقريبًا، وقد وصل تدريجيًا إلى المزيد من المستخدمين بمرور الوقت.

هل هناك أي تغييرات كبيرة في تحديث Wear OS 3.5؟

لا، يتضمن تحديث Wear OS 3.5 في المقام الأول تعديلات وتحسينات طفيفة. أبلغ المستخدمون عن بعض تعديلات واجهة المستخدم والتحسينات في الأداء.

ما هي المشكلات التي واجهها المستخدمون مع تحديث Wear OS 3.5؟

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات تتعلق بتكرار التمهيد، وبطء أوقات التثبيت، وانخفاض عمر البطارية بعد تثبيت تحديث Wear OS 3.5 على ساعات Fossil الذكية الخاصة بهم.

هل قامت شركة Fossil بمعالجة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في التحديث؟

أقرت شركة Fossil بالمخاوف التي تم الإبلاغ عنها وأوقفت التحديث مؤقتًا لمعالجة المشكلات. تم استئناف الطرح منذ ذلك الحين، ولكن لم تقدم Fossil أي معلومات محددة حول الإصلاحات.