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تقدم Forza Motorsport وضع إمكانية الوصول للاعبين المكفوفين

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تقدم Forza Motorsport وضع إمكانية الوصول للاعبين المكفوفين

تواصل Forza Motorsport، لعبة السباق الشهيرة، دفع حدود إمكانية الوصول. بعد تقديم لغة الإشارة داخل اللعبة وخيارات إبطاء الوقت في الإصدارات السابقة، تهدف لعبة Forza Motorsport القادمة إلى تلبية احتياجات اللاعبين المكفوفين من خلال وضعها الجديد المسمى Blind Drive Assist.

أتيحت الفرصة مؤخرًا لستيف سايلور، المدافع عن إمكانية الوصول واللاعب الكفيف، لاختبار الوضع ومشاركة تجربته على Twitter. يستخدم الوضع مجموعة من الإشارات الصوتية والتخصيصات لمساعدة اللاعبين المكفوفين أثناء اللعب.

توفر الإشارات الصوتية في Blind Drive Assist إرشادات مشابهة لما هو موجود في ألعاب القيادة في الرالي، حيث يتم وصف المنعطفات القادمة. ومع ذلك، فإن Forza Motorsport تأخذ الأمر خطوة أخرى إلى الأمام من خلال دمج ردود فعل متطورة تشبه السونار. يتم تزويد اللاعبين بأصوات مختلفة تشير إلى موقع سيارتهم على المسار بالنسبة لجوانبها وانعطافاتها، بالإضافة إلى إشارات للفرملة والتسارع.

وصف سايلور في البداية الإشارات الصوتية بأنها "نشاز الصوت"، ولكن بعد ضبط عدادات الصوت ومستويات النغمات لتناسب تفضيلاته، رأى تحسنًا كبيرًا في قدراته في السباق. ويشرح في مقطع فيديو كيف أن العثور على الإعدادات الصحيحة والتعرف على الإشارات قاده في النهاية إلى الفوز بالسباق.

من المهم أن نلاحظ أن العمى لا يعني بالضرورة النقص الكامل في الرؤية. يشير إلى ضعف البصر حيث يتأثر البصر بشكل كبير. يقدم سايلور تفسيرات مرئية بليغة لهذا المفهوم في مقطع فيديو شاركه.

مع تقديم نظام المساعدة على القيادة العمياء، تصبح لعبة Forza Motorsport تجربة سمعية مع دعم بصري. يمثل هذا علامة بارزة في إمكانية الوصول إلى ألعاب السباق.

تتضمن خيارات إمكانية الوصول الأخرى في اللعبة القدرة على إزالة اصطدامات السيارات لألعاب اللاعب الفردي، وتحويل سيارات الذكاء الاصطناعي إلى أشباح، والأوصاف الصوتية للمشاهد، وخيارات مستوى الصوت المحددة للغاية لجوانب مختلفة من أصوات اللعبة.

تعاونت شركة Turn 10 Studios، المطور وراء Forza Motorsport، مع مستشار إمكانية الوصول Brandon Cole وSteve Saylor لإنشاء وضع Blind Drive Assist. من المقرر إصدار اللعبة في 10 أكتوبر، مع إمكانية الوصول المبكر لأولئك الذين يشترون الإصدار المميز.

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By مامفو بريشيا

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