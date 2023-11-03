تأخذ لعبة Fornite OG اللاعبين في رحلة حنين عبر تاريخ Battle Royale

لقد وصلت لعبة Fortnite OG، وهي تعيد الحنين إلى عشاق لعبة Battle Royale منذ فترة طويلة. يعد Fortnite OG، الذي طورته Epic Games، موسمًا جديدًا سيحتوي على تحديثات منتظمة، كل منها يعيد مرحلة مختلفة من ماضي اللعبة.

لبدء الأمور، تركز Fortnite OG على الفصل الأول: الموسم الخامس. وهذا يعني أن المفضلات المفقودة منذ فترة طويلة مثل Tilted Towers ستعود، إلى جانب الأسلحة الكلاسيكية مثل البندقية الهجومية وبندقية المضخة وبندقية الصيد. سيتمكن اللاعبون أيضًا من التكبير مرة أخرى حول الجزيرة بمركبات مثل عربة التسوق وعربة الكارت المخصصة لجميع التضاريس.

لكن الرحلة عبر تاريخ المعركة الملكية لا تتوقف عند هذا الحد. ستتعمق التحديثات اللاحقة في فصول مختلفة من ماضي Fortnite. في التاسع من نوفمبر، سيقدم تحديث يحمل سمة الموسم السادس مركبات رباعية المحطمة وستة رماة. سيعود يوم 9 نوفمبر الموسمين السابع والثامن، مع طائرات Stormwing والمدافع الصغيرة. أخيرًا، سيغطي يوم 6 نوفمبر الموسمين 16 وX، حيث سيعيدان تقديم الحزم النفاثة وBaller.

بالإضافة إلى هذه الميزات المألوفة، تعد لعبة Fortnite OG بالكثير من المفاجآت. تلمح Epic Games إلى عودة الأحداث الحية التي حددت فترات محددة من اللعبة، مثل المكعب المتدحرج أو البركان المنفجر أو الثقب الأسود سيئ السمعة.

يأتي هذا الموسم المحدث أيضًا بمدة أقصر مقارنة بالمواسم السابقة. بينما يستمر موسم Fortnite العادي حوالي ثلاثة أشهر، فإن Fortnite OG سيستمر لمدة أربعة أسابيع فقط. على الرغم من الإطار الزمني الأقصر، لا يزال بإمكان اللاعبين توقع تجربة مجزية مع بطاقة OG، التي تقدم 50 عنصرًا قابلاً للفتح. ستتكلف التذكرة 950 V-Bucks المعتادة، ولكن يمكن للاعبين استرداد 1,000 V-Bucks ويمكن لمشتركي Fortnite Crew الوصول إليها مجانًا.

علاوة على ذلك، سيحتوي المتجر داخل اللعبة على مجموعة مختارة من العناصر الكلاسيكية والمختلطة والحديثة التي يمكن للاعبين شراؤها. مع Fortnite OG، تأخذ Epic Games اللاعبين في رحلة حنين إلى الماضي بينما تهز اللعبة خلال فترة من التغييرات المهمة داخل مجتمع Fortnite.

أسئلة وأجوبة

1. إلى متى ستستمر لعبة Fortnite OG؟

ستستمر لعبة Fortnite OG لمدة أربعة أسابيع، مما يجعلها أقصر من مدة الثلاثة أشهر المعتادة لموسم Fortnite العادي.

2. ما هي الميزات التي سيتم إعادتها في Fortnite OG؟

سيعيد كل تحديث في Fortnite OG عناصر مختلفة من ماضي اللعبة، بدءًا من الفصل الأول: الموسم الخامس ومرورًا بالفصول اللاحقة.

3. ما الذي يمكن للاعبين فتحه باستخدام بطاقة OG؟

توفر بطاقة OG 50 عنصرًا قابلاً للفتح، وهو نصف المبلغ المعتاد لموسم Fortnite. يمكن للاعبين استرداد 1,000 من نقود V-Bucks ويمكن لمشتركي Fortnite Crew الوصول إليها مجانًا.

4. هل ستكون هناك مفاجآت في Fortnite OG؟

نعم، تعد Epic Games بالكثير من المفاجآت، بما في ذلك عودة الأحداث المباشرة التي حددت فترات محددة من اللعبة.