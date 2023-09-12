التعاون المثير بين Fortnite وMy Hero Academia

لدى عشاق Fortnite وعشاق My Hero Academia سبب للابتهاج لأن التعاون الأخير يجلب شخصيات My Hero Academia المحبوبة إلى عالم Fortnite. في عرض جديد، تكشف لعبة Battle Royale الشهيرة أن Shoto Todoroki وEijiro Kiriشيما وMina Ashido قد ظهروا لأول مرة في متجر Fortnite Item Shop.

عادت شخصيات مدرسة UA الثانوية، بما في ذلك Shoto Todoroki بقواه الجليدية والنارية الرائعة، وEijiro Kiriشيما بجلده المتصلب، وMina Ashido بقدراتها المستندة إلى الأحماض، للقيام بمهمة تدريبية أخرى في تحديث Fortnite v26.10. يمكن للاعبين الشروع في مهام داخل اللعبة لكسب XP والانغماس بشكل أكبر في تجربة التقاطع المثيرة هذه.

يُظهر تعاون Fortnite مع My Hero Academia الجهود المستمرة التي تبذلها Epic Games لجلب شخصيات مشهورة من مختلف القواعد الجماهيرية إلى اللعبة. لا يضيف هذا التعاون شخصيات جديدة إلى اللعبة فحسب، بل يقدم أيضًا قصة فريدة وتحديات جديدة ليستكشفها اللاعبون.

يوفر هذا التعاون فرصة لمحبي My Hero Academia للتفاعل مع شخصياتهم المفضلة في بيئة ألعاب مختلفة، بينما يتم تعريف لاعبي Fortnite بعالم My Hero Academia الغني. يمكن أن تجتمع قاعدتا المعجبين معًا للاستمتاع بالإثارة والتشويق في هذا الحدث المتقاطع.

مع تطور التعاون بين Fortnite وMy Hero Academia، يمكن للمعجبين توقع المزيد من المفاجآت والمهام والمكافآت في التحديثات القادمة. ترقبوا المزيد من التفاصيل وانضموا إلى المغامرة حيث تتحد هذه الشخصيات الشهيرة في عالم Fortnite.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]

التعاريف:

- Fortnite: لعبة فيديو باتل رويال شعبية تم تطويرها بواسطة Epic Games، حيث يتقاتل اللاعبون ضد بعضهم البعض ليكونوا آخر شخص صامد.

- My Hero Academia: سلسلة مانغا وأنيمي مشهورة أنشأها كوهي هوريكوشي، وتدور أحداثها في عالم يمتلك فيه الأفراد قدرات خارقة تُعرف باسم "Quirks". تدور القصة حول إيزوكو ميدوريا، وهو صبي صغير ليس لديه أي كويرك، والذي يهدف إلى أن يصبح بطلاً.