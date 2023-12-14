مهرجان الشتاء في Fortnite يجلب فرحة العطلة بمحتوى جديد

يمكن لعشاق Fortnite أن يبتهجوا لأن حدث مهرجان الشتاء المرتقب قد وصل أخيرًا. يقدم هذا الحدث الغامر داخل اللعبة، والذي يتميز بموضوع الشتاء الاحتفالي، للاعبين عالمًا جديدًا تمامًا للاستكشاف ومحتوى مثيرًا للاستمتاع به.

على الرغم من عدم وجود تحديثات جديدة خلال فترة عيد الميلاد، يهدف مهرجان الشتاء إلى إبقاء عشاق Fortnite مستمتعين بمجموعة واسعة من الميزات الجديدة. على الرغم من أنه يبقى أن نرى كيف سيؤثر ذلك على الأوضاع التي تم تقديمها مؤخرًا للفصل الخامس، الموسم الأول، بما في ذلك مهرجان Fortnite وRocket Racing وLego Fortnite، فمن المحتمل أن يجلب المهرجان تعديلات طفيفة على الخريطة لدمج العطلة روح.

من المتوقع أن يكون وقت بدء مهرجان الشتاء يوم الخميس 14 ديسمبر الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا / 06:00 بتوقيت المحيط الهادئ. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا الجدول الزمني لم يتم تأكيده بعد من قبل Epic Games، مطوري Fortnite. ومع ذلك، وبالنظر إلى توقيت الأحداث السابقة، فمن الآمن افتراض أنه سيتم إطلاق التحديث في هذا الوقت.

من المتوقع أن يستمر مهرجان الشتاء الخاص بـ Fortnite حتى أوائل شهر يناير، بالتزامن مع اختتام العطلة الشتوية على مستوى الشركة في Epic Games. من المرجح أن يكون لدى اللاعبين ما يقرب من ثلاثة أسابيع لفتح عناصر الحدث الرائعة، حيث من المتوقع أن تنتهي يوم الخميس 4 يناير 2024.

أحد الجوانب المثيرة لمهرجان هذا العام هو توفر الجلود المجانية. يمكن الحصول على مظهرين جديدين، Winterfest Bushranger وHoliday Boxy، بالإضافة إلى عدد كبير من Back Blings وGliders، من خلال إكمال المهام اليومية داخل اللعبة. على عكس السنوات السابقة، لن يتم تسليم هذه الأشكال والعناصر المجانية الأخرى من الحدث من خلال "Gift Hut"، مما يتطلب من اللاعبين المشاركة بنشاط في المهام اليومية لفتح المكافآت المثيرة.

استعد لارتداء ملابسك الشتوية وانطلق في رحلة مثيرة عبر مهرجان الشتاء في Fortnite. بفضل أجواءه الساحرة ومحتواه الآسر، ينتظر هذا الحدث اللاعبين بفارغ الصبر للغوص في أرض العجائب الشتوية كما لم يحدث من قبل.