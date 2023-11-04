استعد لتفجير من الماضي في Fortnite OG

يا عشاق Fortnite، ابقوا في مقاعدكم لأن هناك تحديثًا مثيرًا هنا! تم إصدار التحديث 3 للعبة Baldur's Gate 1.004 رسميًا، حاملًا معه مجموعة من تحديثات اللعبة وإصلاحات الأخطاء والتحسينات. سواء كنت لاعبًا جديدًا أو لاعبًا متمرسًا، سيوفر لك هذا التحديث تجربة لعب متجددة حقًا.

أحد الجوانب الأكثر إثارة في هذا التحديث هو تضمين محتوى من المواسم السابقة. سيتم إعادة النظر في كل موسم واحدًا تلو الآخر، مما يسمح للاعبين باستعادة الإثارة والحنين. بدءًا من Tilted Towers في الموسم الثاني وحتى المعارك الملحمية في الموسمين التاسع والعاشر، تمتلك Fortnite OG كل شيء. تمت إزالة أسلحة مثل البندقية الهجومية وبندقية الصيد وبندقية الصيد، وعادت العناصر الشائعة مثل Grappler وBoogie Bomb إلى العمل.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يقدم التحديث أيضًا OG Pass وOG Shop. تقدم OG Pass أكثر من 50 عنصرًا جديدًا داخل اللعبة يمكن فتحها خلال أربعة أسابيع فقط. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إضافة بعض الأناقة إلى طريقة لعبهم، يتميز متجر OG بعناصر كلاسيكية ومزيج وعناصر جديدة ستكون متاحة لفترة محدودة.

لمحبي اللعب المُصنف، يقدم الفصل الرابع من الموسم OG نظامًا مُصنفًا جديدًا تمامًا. مع إعادة ضبط تصنيفك في بداية الموسم، يحظى الجميع بفرصة الارتقاء في التصنيف وإثبات مهاراتهم. لجعل التقدم أكثر فائدة، سيؤدي إكمال بعض المهام العاجلة المصنفة إلى فتح مكافآت حصرية داخل اللعبة، بما في ذلك زينة علامات Ranker's Back Bling المستوحاة من الفصل الأول.

لذا، استعد واستعد وانطلق إلى الحدث لأن Fortnite OG عادت وهي أفضل من أي وقت مضى. العب مع أصدقائك، وارتق في الرتب، واحصل على مكافآت مذهلة على طول الطريق. حان الوقت لاستعادة الماضي وإنشاء ذكريات جديدة في هذا التحديث المثير.

أسئلة وأجوبة

ما هو ممر OG؟

إن OG Pass عبارة عن تذكرة موسمية للسفر عبر الزمن وبسرعة توربو في Fortnite OG. فهو يقدم أكثر من 50 عنصرًا جديدًا داخل اللعبة يمكن فتحها خلال أربعة أسابيع. يمكن شراؤها مقابل 950 V-Bucks وهي مضمنة في اشتراك Fortnite Crew.

ما هو متجر OG؟

يعرض متجر OG مجموعة مختارة من العناصر الكلاسيكية والمزججة والحديثة. ستكون هذه العناصر متاحة لفترة محدودة، مع ظهور مجموعة جديدة في المتجر يوميًا.

ما هو تصنيف الفصل الرابع من الموسم OG؟

الفصل الرابع من الموسم OG المُصنف هو نظام تصنيف جديد تم تقديمه في Fortnite OG. تمت إعادة ضبط تصنيف كل لاعب، مما يوفر بداية جديدة للجميع. يمكن للاعبين الكشف عن تصنيفهم من خلال لعب مباراة مصنفة واحدة فقط، وسيؤدي أدائهم في المباريات اللاحقة إلى تحديث شريط تقدم التصنيف الخاص بهم.

كيف يعمل التقدم الأسرع في التصنيف؟

في Fortnite OG، سيكون تقدم التصنيف أسرع في الرتب العليا والمتوسطة. سيتم فرض عقوبات أقل على اللاعبين عند عمليات التصفية المبكرة وسيشهدون زيادات أسرع قليلاً في شريط تقدم التصنيف الخاص بهم. تم إجراء هذا التعديل لاستيعاب مدة الموسم الأقصر.

ما هي المهام العاجلة المصنفة؟

المهام العاجلة المصنفة هي مهام خاصة تُمنح للاعبين عندما ينتقلون إلى مباراة مصنفة. ومن خلال إكمال كميات معينة من هذه المهام، يمكن للاعبين فتح مكافآت حصرية داخل اللعبة. سيؤدي إكمال مهمة عاجلة واحدة فقط خلال Fortnite OG إلى فتح علامات Ranker's Back Bling المستوحاة من الفصل الأول.