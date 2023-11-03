Indus Battle Royale تُثري عالم ألعاب Fortnite

من المقرر أن يُحدث استوديو الألعاب الهندي SuperGaming ثورة في تجربة Fortnite من خلال لعبة المعركة الملكية القادمة Indus. تم الإعلان عن هذا التعاون في مؤتمر مطوري الألعاب الهندية 2023 في حيدر أباد، مما يشير إلى حقبة جديدة لنوع المعركة الملكي الشهير.

إندوس باتل رويال في فورت نايت

من خلال الاستفادة من محرر Epic Games' Unreal Editor لـ Fortnite (UEFN)، قامت SuperGaming بدمج طريقة اللعب والخريطة والأوضاع والأجواء العامة لـ Indus بسلاسة في Fortnite. وهذا يعني أن لاعبي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة macOS ستتاح لهم قريبًا الفرصة للانغماس في عالم Indus داخل عالم Fortnite المحبوب.

لم تكن عملية جلب Indus إلى Fortnite بالأمر الهين. عمل فريق مكون من امرأتين في SuperGaming بلا كلل لمدة 27 يومًا فقط لضمان الانتقال السلس. ومن خلال ابتكاراتهم وتصميمهم، ابتكروا تجربة ألعاب استثنائية تمزج بين العالمين معًا بسلاسة.

لمنح اللاعبين لمحة عما يمكن توقعه، أصدرت SuperGaming مقطعًا دعائيًا مثيرًا يعرض المرئيات الرائعة وآليات اللعب في Indus داخل بيئة Fortnite. تشير هذه اللمحة عن مستقبل ألعاب Battle Royale إلى تجربة لعب مبهجة تجمع بين أفضل العناصر في كلتا اللعبتين.

من المقرر إصدار النسخة التجريبية المغلقة من Indus للأجهزة المحمولة خلال موسم الأعياد القادم، بينما سيتم الإعلان عن توفر Indus داخل Fortnite قريبًا. يمكن للاعبين أن يتطلعوا ليس فقط إلى استكشاف الخرائط المذهلة وأسلوب اللعب الجذاب، بل أيضًا إلى تجربة "حالة الفوز التي تركز على الكون" الفريدة من نوعها في Indus. لتحقيق النصر، يجب على الفرق الحصول على Cosmium، وهو مورد مطلوب بشدة داخل اللعبة.

يكمن التعاون بين SuperGaming وFortnite في الإيمان المشترك بقوة الألعاب في جمع الثقافات معًا. أكد روبي جون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة SuperGaming، على التزامهم بعرض ثقافة الهند الغنية ومواهبها على منصة عالمية. ومع قاعدة لاعبي Fortnite الهائلة التي تضم حوالي 220 مليون مستخدم شهريًا، فإن هذا التعاون لديه القدرة على تقديم المستقبل الهندي لجمهور غير مسبوق.

مع دمج Indus Battle Royale في Fortnite، يتوقع عالم الألعاب بفارغ الصبر فجر فصل جديد في نوع المعركة الملكية. استعد لتجربة مليئة بالأدرينالين حيث يتحد عملاقا الألعاب لإعادة تعريف حدود الألعاب متعددة اللاعبين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي لعبة Indus Battle Royale؟

Indus Battle Royale هي لعبة قادمة تم تطويرها بواسطة SuperGaming، وهو استوديو ألعاب هندي. إنه يقدم مزيجًا فريدًا من طرق اللعب والخرائط والأوضاع ضمن نوع المعركة الملكية.

2. كيف يتم دمج Indus في Fortnite؟

استخدمت شركة SuperGaming محرر Unreal Editor الخاص بـ Fortnite (UEFN) من Epic Games لجلب Indus إلى عالم Fortnite بسلاسة. يتيح هذا التكامل للاعبي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وmacOS تجربة عالم Indus داخل Fortnite.

3. ما هي "حالة الفوز التي تركز على الكون" في نهر السند؟

تشير "حالة الفوز التي تركز على الكون" في Indus إلى آلية لعب فريدة حيث يتم تحقيق النصر من خلال الحصول على Cosmium، وهو مورد قيم داخل اللعبة. يجب على الفرق أن تسعى جاهدة للحصول على Cosmium لضمان النصر.

4. متى سيكون Indus متاحًا في Fortnite؟

لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار المحدد لـ Indus في Fortnite. ومع ذلك، تخطط SuperGaming لمشاركة هذه المعلومات قريبًا، لذا ترقبوا المزيد من التحديثات.

5. ما أهمية هذا التعاون؟

يمثل هذا التعاون بين SuperGaming وFortnite علامة فارقة في نوع المعركة الملكية. إنها تعرض ثقافة الألعاب الغنية ومواهب الهند على منصة عالمية، كما تقدم تجربة لعب جديدة ومثيرة للاعبين في جميع أنحاء العالم.