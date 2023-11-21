آخر تحديث للعبة Fortnite: ما يمكن توقعه وكيفية إصلاح مشكلات الاتصال

من المقرر أن تخضع لعبة Fortnite، لعبة Battle Royale الشهيرة التي طورتها Epic Games، لوقت توقف للصيانة المجدولة في 23 نوفمبر 2023، لتحديث الإصدار v27.11 المرتقب. من المتوقع أن يعيد هذا التحديث الأسلحة والعناصر وأسلوب اللعب المحبوب من الموسمين 9 وX، بما في ذلك بندقية القناص الثقيلة وقاذفة القنابل اليدوية Proximity Grenade Launcher وStorm Flip والمزيد.

خلال فترة الصيانة، المقررة من الساعة 09:00 إلى الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي، سيتم تعطيل التوفيق مؤقتًا، وقد يواجه اللاعبون مشكلات مثل رسالة الخطأ "خوادم Fortnite لا تستجيب". للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلات، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

1. أعد تشغيل اللعبة أو وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي: في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي عملية إعادة التشغيل البسيطة إلى حل مشكلات الاتصال.

2. تحقق من صفحة حالة خادم Epic Games: من خلال زيارة صفحة حالة خادم Epic Games (عنوان URL: epicgames.com/status)، يمكنك التحقق مما إذا كانت هناك أية مشكلات مستمرة في الخادم.

3. تغيير إعدادات DNS: قد يؤدي ضبط إعدادات DNS الخاصة بك إلى موفر مختلف في بعض الأحيان إلى تحسين استقرار الاتصال. راجع وثائق جهازك أو ابحث عبر الإنترنت عن تعليمات خاصة بالنظام الأساسي الخاص بك.

4. مسح ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة التحكم: يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت على وحدة التحكم الخاصة بك في حل مشكلات الأداء. ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بوحدة التحكم الخاصة بك أو موقع الدعم للحصول على إرشادات حول مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

5. قم بتعطيل جدران الحماية/VPN مؤقتًا: قد تتداخل جدران الحماية أو شبكات VPN أحيانًا مع اتصال اللعبة. يمكن أن يساعد تعطيلها مؤقتًا في تحديد ما إذا كانت تسبب أية مشكلات.

أثناء فترة التوقف، ستقوم Epic Games بإجراء تحديثات مهمة لقاعدة البيانات وصيانة الخادم لضمان النشر السلس للتحديث v27.11. أثناء انتظار استئناف الخدمات، من الأفضل التحلي بالصبر.

لتتبع تقدم التحديث، اتبع مؤشر Fortnite Status Twitter للحصول على التحديثات في الوقت الفعلي من Epic Games. بالإضافة إلى ذلك، توفر صفحة حالة Epic Games معلومات حول مراحل نشر التصحيح، مع الإشارة إلى الوقت الذي تكون فيه الخدمات المختلفة مثل تسجيل الدخول والمطابقات "قيد التقدم" أو "تم حلها".

من المتوقع أن يستمر وقت التوقف عن العمل لهذا التحديث المحدد لمدة أربع ساعات تقريبًا، من الساعة 09:00 صباحًا إلى الساعة 01:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه قد تحدث امتدادات غير متوقعة. تابع تحديثات Twitter الرسمية من Epic Games للحصول على المعلومات الأكثر دقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو التحديث v27.11 للعبة Fortnite؟

ج: تحديث الإصدار 27.11 للعبة Fortnite هو إصلاح عاجل يعيد الأسلحة والعناصر وأسلوب اللعب المشهور من الموسمين 9 وX.

س: كم من الوقت ستستمر صيانة خادم Fortnite للتحديث v27.11؟

ج: من المتوقع أن تستمر صيانة خادم Fortnite للتحديث v27.11 لمدة أربع ساعات تقريبًا، من الساعة 09:00 صباحًا إلى 01:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق.

س: كيف يمكنني إصلاح الخطأ "لا تستجيب خوادم Fortnite"؟

ج: لإصلاح خطأ "لا تستجيب خوادم Fortnite"، يمكنك محاولة إعادة تشغيل لعبتك، أو التحقق من صفحة حالة Epic Games Server، أو تغيير إعدادات DNS، أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة التحكم، أو تعطيل جدران الحماية/VPN مؤقتًا.

س: أين يمكنني الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول تقدم تحديث Fortnite؟

ج: يمكنك متابعة حساب حالة Fortnite على Twitter للحصول على التحديثات في الوقت الفعلي حول تقدم تحديث Fortnite. توفر صفحة حالة Epic Games أيضًا معلومات حول مراحل نشر التصحيح.