تحديث Fortnite v28.01: استعد لمغامرة جديدة!

ملخص: استعد لمغامرة جديدة مثيرة بينما تستعد لعبة Fortnite Battle Royale لتحديث الإصدار 28.01. أعلنت Epic Games أن فترة توقف الخادم ستبدأ في 7 ديسمبر الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بمدة تقدر بـ 1-3 ساعات. خلال هذا الوقت، سيتم تعطيل أوضاع التوفيق واللعبة الأساسية مؤقتًا.

استعد لدخول عالم من الإبداع والمتعة حيث تتعاون Fortnite مع Lego لتقدم لك تجربة فريدة من نوعها. على الرغم من أن التفاصيل محدودة حتى انتهاء فترة التوقف، فإليك نظرة خاطفة على ما يمكن أن تتوقعه من سيارة Lego المثيرة هذه:

1. عالم مفتوح بموضوع Lego: استكشف جزيرة Lego جديدة تمامًا مليئة بالمناطق الأحيائية المتنوعة والمهام الجذابة والحياة البرية المفعمة بالحيوية وآليات البناء المبتكرة. استعد لإطلاق العنان لإبداعك!

2. مستحضرات التجميل ذات الطابع الخاص: سيتم تغيير أكثر من 1200 من أسطح Fortnite الحالية إلى شكل Lego، مما يضفي لمسة من السحر الممتلئ على شخصياتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أزياء Lego الأصلية الجديدة، مثل The Lego Explorer Emile، لتتمكن من عرض أسلوبك.

3. التحديات والمكافآت: انخرط في مهام خاصة بموضوع Lego واحصل على مكافآت مثيرة. اربح XP واجمع الملحقات ذات الطابع الخاص أثناء الشروع في مغامرة لم يسبق لها مثيل.

4. تغييرات طريقة اللعب: توقع الإضافات المحتملة مثل صيد الأسماك والزراعة والصيد لتتناسب مع طبيعة وضع الحماية في عالم Lego. انغمس في بيئة نابضة بالحياة تمزج بشكل مثالي بين عالم Fortnite وعالم Lego.

يمنحنا المقطع الدعائي السينمائي لمحة عن بيئة الليغو الغريبة التي تنتظرنا. استعد لأرض مشرقة وحيوية مليئة بكتل من الفرح عندما تعود الخوادم إلى الإنترنت.

لا تنس أن التوفيق والخدمات ستكون غير متصلة مؤقتًا أثناء فترة التوقف. لن يكون من الممكن الوصول إلى قوائم التشغيل الفردية والثنائية والفرقة للأوضاع الأساسية حتى يكتمل التحديث.

ترقبوا المزيد من التحديثات حيث قد توفر Epic Games معلومات إضافية أو تعدل توقيت تصحيح Fortnite x Lego. سيكون لدينا كل التغطية التي تحتاجها بمجرد تشغيل الخوادم مرة أخرى!

لذا استعدوا يا عشاق Fortnite! تنتظرك مغامرة غير عادية في عالم Lego.