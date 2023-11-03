العثور على أقزام Fortnite: الكشف عن الأسرار المخفية للفصل الرابع، الموسم الخامس

أطلق الموسم الخامس من الفصل الرابع من لعبة Fortnite، والمعروف باسم Fortnite OG، العنان لموجة من الحنين إلى الماضي من خلال إعادة تقديم التماثيل السرية المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة. تعيد هذه المخلوقات المراوغة ذكريات الأيام الأولى للعبة، وتضيف لمسة من النزوة إلى الموسم الحالي. ومع ذلك، فإن تعقبهم ليس بالمهمة السهلة، حيث تفشل قائمة المهام في تقديم أي تلميحات، ولا تظهر التماثيل إلا على الخريطة المصغرة عندما تكون على مقربة منك.

يعد الكشف عن سر التماثيل أمرًا بالغ الأهمية لأن كل جنوم يكافئ اللاعبين بـ 20,000 نقطة خبرة، أي ما يعادل تحقيق هدف إضافي يومي. مع استمرار الموسم لمدة شهر واحد فقط، يمكن لتعزيز XP هذا تسريع تقدمك بشكل كبير في تذكرة معركة Fortnite.

في خريطة Fortnite OG، يوجد حاليًا 10 أقزام معروفة في انتظار العثور عليها. ومع ذلك، نظرًا لأن الخريطة تخضع لتحولات أسبوعية كل يوم خميس، فمن الممكن أن يظهر المزيد من التماثيل في الأيام القادمة. لضمان عدم تفويت أي من هذه المكافآت القيمة، قمنا بتجميع دليل وخريطة مفيدين لمساعدتك في تحديد موقع جميع أقزام Fortnite العشرة السرية بسرعة.

تذكر تنشيط علامة الخريطة المصغرة بمجرد أن تكون على مقربة من القزم، حيث سيؤدي ذلك إلى تبسيط عملية البحث. بالإضافة إلى ذلك، تفاعل مع كل جنوم لتربح مكافأة XP المرغوبة.

فيما يلي مواقع التماثيل العشرة، كل منها معروض في عروض مسلية:

1. بالقرب من تمثال اللاما في الجزء الشمالي الغربي من Junk Junction.

2. خلف العربة في المنطقة الشمالية الغربية من Risky Reels.

3. داخل متاهة التحوط في قلب Wailing Woods.

4. يجلس على كرسي في القسم الشمالي الشرقي من Lonely Lodge.

5. قريب من ملعب كرة القدم في المنطقة الجنوبية من بليزانت بارك.

6. مغمورة في بركة في الجزء الشمالي من Dusty Divot.

7. مجاورة لتمثال في المنطقة الشمالية الشرقية لجرايزي جروف.

8. مختبئ داخل منجم في مهاوي Shifty المركزية.

9. في محيط حافلة على الجانب الشرقي من Shifty Shafts.

10. تقع على منحدر في الضواحي الشرقية لجزيرة نخيل الجنة.

تابع معنا حيث سنقوم بتحديث هذا الدليل بمواقع أي أقزام جديدة في Fortnite قد تظهر طوال الموسم. في هذه الأثناء، انطلق في مهمتك واحصل على 200,000 XP التي تستحقها لتعزيز تقدمك في Fortnite.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد التماثيل التي يمكن العثور عليها في Fortnite Chapter 4 Season 5؟

ج: اعتبارًا من الآن، هناك 10 أقزام لاكتشافها في Fortnite OG.

س: ما هي المكافآت التي تقدمها التماثيل؟

ج: يكافئ كل جنوم اللاعبين بـ 20,000 XP، أي ما يعادل تحقيق هدف إضافي يومي.

س: هل تظهر التماثيل على الخريطة المصغرة؟

ج: تظهر الأقزام على الخريطة المصغرة فقط عندما تقترب منهم، لذا راقبهم.

س: هل سيتم إضافة المزيد من التماثيل طوال الموسم؟

ج: من الممكن أن يظهر المزيد من التماثيل، حيث تخضع خريطة Fortnite للتغييرات كل يوم خميس. سنقوم بتحديث دليلنا وفقًا لذلك.