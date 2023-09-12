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توقف Fortnite عن التحديث v26.10: ما يمكن توقعه

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
توقف Fortnite عن التحديث v26.10: ما يمكن توقعه

من المقرر أن يبدأ وقت توقف Fortnite للتحديث v26.10 في الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم (12 سبتمبر 2023). يمثل هذا التحديث أول تحديث رئيسي للفصل الرابع، الموسم الرابع. على الرغم من أنه قد لا يجلب تغييرات مهمة، إلا أن هناك بعض الإضافات التي نتطلع إليها. يقترح المتسربون وعمال التنقيب عن البيانات أنه سيتم تقديم سلاح جديد وعنصر علاجي إلى مجموعة المسروقات.

كما هو الحال دائمًا، سيتم قطع اتصال الخوادم بالإنترنت قبل بدء فترة التوقف. سيتم تعطيل التوفيق بين اللاعبين في جميع أوضاع اللعبة، بما في ذلك Save The World وBattle Royale. لن يواجه اللاعبون في Battle Royale أي تداعيات لفقدان التقدم. ومع ذلك، يجب على المشاركين في Save The World تسجيل الخروج بحلول الساعة 3:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

من المتوقع أن تكون مدة التوقف لهذا التحديث قصيرة نسبيًا. نظرًا لأنه فحص صيانة منتظم مع الحد الأدنى من الإضافات، فمن المفترض أن تعود الخوادم إلى الإنترنت بحلول الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي. في بعض الحالات، قد يمتد قليلاً إلى الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي إذا كان المطورون بحاجة إلى مزيد من الوقت. يُنصح اللاعبون بانتظار الإعلان الرسمي من Epic Games وتجنب الدخول في المباريات مباشرة بعد عودة الخوادم إلى العمل لتجنب أوقات الانتظار المحتملة وتأخر الخادم.

لا يوفر تحديث Fortnite v26.10 الإصلاحات فحسب، بل يوفر أيضًا تغييرات في المحتوى. أثارت Epic Games تغريدة مشفرة تحتوي على كلمة "Brrrr..."، في إشارة إلى التعاون المحتمل. أحد الاحتمالات هو التعاون مع Mortal Kombat 1، الذي يتميز بزي Sub Zero، حيث سيتم إصدار اللعبة في 19 سبتمبر 2023. ويمكن أن يكون التعاون الآخر مع My Hero Academia، لجلب زي Shoto Todoroki. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشير التغريدة إلى انخفاض درجات الحرارة في الجزيرة بسبب الكسوف القادم.

إلى جانب هذه التعاونات المحتملة، سيقدم التحديث مهام Snapshot جديدة تضم Piper Pace والتحديات الأسبوعية الجديدة والأنماط الفائقة وReality Augments. سيتم أيضًا تنفيذ بعض إصلاحات الأخطاء. ترقبوا ما سيحدث مع تحديث Fortnite v26.10!

مصادر:
- سبورتسكيدا

By فيكي ستافروبولو

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