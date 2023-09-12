حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

تحديث Fortnite 26.10: جدول وقت التوقف والتكهنات حول المحتوى الجديد

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
تحديث Fortnite 26.10: جدول وقت التوقف والتكهنات حول المحتوى الجديد

أعلن مطور لعبة Fortnite، Epic Games، أن اللعبة لن تكون متاحة للحظات للتحديث 26.10. سيكون هذا التحديث قابلاً للتطبيق على منصات مختلفة بما في ذلك PS5 وPS4 ووحدات تحكم Xbox وNintendo Switch وAndroid والكمبيوتر الشخصي. يمكن للاعبين أن يتوقعوا أن يكون التحديث متاحًا للتنزيل صباح يوم 12 سبتمبر.

مع التحديث، يجب على المستخدمين توقع فترة توقف الخادم. هذا يعني أن لعبة Fortnite لن تكون قابلة للعب مؤقتًا لبضع ساعات. للحصول على معلومات تفصيلية حول متى يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى اللعبة، إليك جدول توقف خادم 26.10:

- تم ضبط وقت التوقف عن العمل ليبدأ في الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وبالتالي تعطيل التوفيق لفترة وجيزة مسبقًا.
– بالنسبة لعشاق المملكة المتحدة، ستبدأ فترة عدم الاتصال الكاملة في الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش بينما سيتم تعطيل التوفيق في الساعة 8.30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

على الرغم من أن Epic Games لم تذكر صراحةً متى سينتهي وقت التوقف عن العمل، إلا أن الصيانة عادةً ما تستغرق بضع ساعات تقريبًا. لذلك، يجب أن تعود لعبة Fortnite إلى الإنترنت بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش على أبعد تقدير.

وقد أثار الإعلان عن هذا التحديث التكهنات بين المتحمسين بشأن المحتوى الجديد الذي سيتم تضمينه في التحديث 26.10. يعتقد بعض المعجبين أنه مع الإطلاق الوشيك للوصول المبكر للعبة Mortal Kombat 1، قد تصبح Sub Zero من السلسلة شخصية قابلة للعب في Fortnite.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم Epic Games عنصرًا أو سلاحًا جديدًا، بالإضافة إلى تعزيز جديد. سيحصل متجر العناصر أيضًا على أشكال جديدة للاعبين لاكتساب تجربة اللعب الخاصة بهم وتحسينها.

إلى جانب هذه الإضافات الجديدة، ستعالج Epic Games الأخطاء الشائعة ومواطن الخلل في أسلوب اللعب منذ بداية الموسم الجديد، مما يزيد من صقل اللعبة لتحقيق الاستمتاع الأمثل.

المصدر: إعلان Epic Games على تويتر

By روبرت أندرو

منشور له صلة

الأخبار

محطة الفضاء الدولية تواصل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
الأخبار

أهمية إعادة ضبط جهاز التوجيه الخاص بك قبل التخلص منه

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
الأخبار

فهم مؤشر السهم على جهاز iPhone الخاص بك: ماذا يعني؟

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

محطة الفضاء الدولية تواصل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

EA تكشف عن ميزات مثيرة وتاريخ إصدار NHL 24

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

تشهد أحدث أجهزة iPhone من Apple طلبًا قويًا، وتأخر مواعيد التسليم حتى نوفمبر

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات