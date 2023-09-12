تحديث Fortnite 26.10: جدول وقت التوقف والتكهنات حول المحتوى الجديد

أعلن مطور لعبة Fortnite، Epic Games، أن اللعبة لن تكون متاحة للحظات للتحديث 26.10. سيكون هذا التحديث قابلاً للتطبيق على منصات مختلفة بما في ذلك PS5 وPS4 ووحدات تحكم Xbox وNintendo Switch وAndroid والكمبيوتر الشخصي. يمكن للاعبين أن يتوقعوا أن يكون التحديث متاحًا للتنزيل صباح يوم 12 سبتمبر.

مع التحديث، يجب على المستخدمين توقع فترة توقف الخادم. هذا يعني أن لعبة Fortnite لن تكون قابلة للعب مؤقتًا لبضع ساعات. للحصول على معلومات تفصيلية حول متى يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى اللعبة، إليك جدول توقف خادم 26.10:

- تم ضبط وقت التوقف عن العمل ليبدأ في الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وبالتالي تعطيل التوفيق لفترة وجيزة مسبقًا.

– بالنسبة لعشاق المملكة المتحدة، ستبدأ فترة عدم الاتصال الكاملة في الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش بينما سيتم تعطيل التوفيق في الساعة 8.30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

على الرغم من أن Epic Games لم تذكر صراحةً متى سينتهي وقت التوقف عن العمل، إلا أن الصيانة عادةً ما تستغرق بضع ساعات تقريبًا. لذلك، يجب أن تعود لعبة Fortnite إلى الإنترنت بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش على أبعد تقدير.

وقد أثار الإعلان عن هذا التحديث التكهنات بين المتحمسين بشأن المحتوى الجديد الذي سيتم تضمينه في التحديث 26.10. يعتقد بعض المعجبين أنه مع الإطلاق الوشيك للوصول المبكر للعبة Mortal Kombat 1، قد تصبح Sub Zero من السلسلة شخصية قابلة للعب في Fortnite.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم Epic Games عنصرًا أو سلاحًا جديدًا، بالإضافة إلى تعزيز جديد. سيحصل متجر العناصر أيضًا على أشكال جديدة للاعبين لاكتساب تجربة اللعب الخاصة بهم وتحسينها.

إلى جانب هذه الإضافات الجديدة، ستعالج Epic Games الأخطاء الشائعة ومواطن الخلل في أسلوب اللعب منذ بداية الموسم الجديد، مما يزيد من صقل اللعبة لتحقيق الاستمتاع الأمثل.

المصدر: إعلان Epic Games على تويتر