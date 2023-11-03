صيانة خادم Fortnite: ما تحتاج إلى معرفته

ينتظر عشاق Fortnite حول العالم بفارغ الصبر موسم Fortnite OG المرتقب. ومع ذلك، وسط هذه الإثارة، ظهرت مشكلات في الاتصال بالخادم، مما جعل العديد من اللاعبين غير قادرين على لعب اللعبة. وفقًا لـ Downdector، فإن 86% من اللاعبين يواجهون مشكلات في اتصالات الخادم، بينما 10% ببساطة غير قادرين على الوصول إلى اللعبة.

لمعالجة هذه المشكلات وضمان تجربة لعب سلسة للجميع، خوادم Fortnite غير متصلة حاليًا للصيانة. في حين أن هذا قد يكون مخيبا للآمال للاعبين المتحمسين، إلا أنه يعد خطوة ضرورية لتنفيذ موسم OG الجديد بنجاح. من المتوقع أن يستمر توقف الخادم لعدة ساعات، حيث سيتعين على اللاعبين الانتظار بصبر قبل العودة إلى اللعبة.

كجزء من الموسم الجديد، تعيد Fortnite خريطة OG المرغوبة للغاية، والتي أثارت حماسًا متجددًا بين اللاعبين والمشجعين على حدٍ سواء. ومع ذلك، فإن الإثارة تأتي بتكلفة بسيطة – عدم توفر اللعبة بشكل مؤقت خلال فترة الصيانة.

هل تتساءل متى يمكنك أخيرًا العودة إلى الحدث؟ لا تقلق! بمجرد اكتمال الصيانة، سيكون موسم Fortnite OG متاحًا على منصات مختلفة، بما في ذلك PS5 وPS4 ووحدات تحكم Xbox وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي وAndroid. للبقاء على اطلاع بجدول وقت توقف الخادم لإصدار موسم Fortnite OG، ما عليك سوى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى Fortnite والتحقق من أي إعلانات من مطوري اللعبة.

من الضروري أن نفهم أن صيانة الخادم تعد جانبًا حيويًا لتنفيذ تحديثات الموسم بسلاسة. وخلال هذه الفترة، قام مطورو اللعبة بإغلاق الخوادم لضمان تجربة سلسة لجميع اللاعبين خلال الموسم الجديد. لذا، إذا كنت تتساءل عن سبب عدم قدرتك على الوصول إلى اللعبة، فتذكر أن هذا كله جزء من العملية الضرورية لتزويدك بأفضل تجربة لعب Fortnite.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا خوادم Fortnite غير متصلة بالإنترنت؟

ج: خوادم Fortnite غير متصلة حاليًا للصيانة لتنفيذ موسم OG الجديد بنجاح.

س: متى تنتهي صيانة السيرفر؟

ج: من المتوقع أن تنتهي صيانة الخادم في 3 نوفمبر، وبعد ذلك ستكون اللعبة متاحة على جميع الأجهزة.

س: هل لا يزال بإمكاني الوصول إلى خريطة OG؟

ج: نعم، ستكون خريطة OG متاحة بمجرد اكتمال صيانة الخادم، وإطلاق موسم Fortnite OG الجديد.

المصدر: Downdector.com (URL: downdector.com)