يقدم تحديث Fortnite 26.10 لعبة My Hero Academia Crossover

وصل آخر تحديث للعبة Fortnite، الإصدار 26.10، مع بعض الميزات والمحتوى الجديد والمثير. أحد أبرز الميزات في هذا التحديث هو التقاطع My Hero Academia، الذي يجلب شخصيات وقدرات من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة إلى لعبة Battle Royale.

يمكن للاعبين الآن الاستفادة من عنصر جدار الجليد الخاص بـ Todoroki، والذي يسمح لهم بإنشاء حواجز جليدية لأغراض الدفاع أو الهجوم. يتمتع جدار الجليد بقدر كبير من الصحة ويمكنه تحمل الضرر حتى ينكسر. يمكن العثور عليها على الأرض أو في الصناديق أو في All Might Supply Drops. يضيف هذا العنصر لمسة فريدة إلى طريقة اللعب، حيث يمكنه محاصرة الخصوم وجعلهم ينزلقون على الجليد.

بالإضافة إلى الجدار الجليدي، يمكن للاعبين أيضًا الاستفادة من قدرة Deku's Smash، والتي يمكنها القضاء على الأعداء على الفور بضربة واحدة فقط. ومع ذلك، لا يمكن الحصول على هذه القوة إلا من All Might Supply Drop، لذا يجب على اللاعبين الانتباه لهذه القطرات.

سيؤدي إكمال مهام Deku ومهام Todoroki إلى مكافأة اللاعبين بنقاط الخبرة، كما سيؤدي إكمال ستة مهام My Hero Academia Quests إلى رفع مستوى اللاعب على الفور.

علاوة على ذلك، تمت إضافة ثلاثة أشكال جديدة لـ My Hero Academia إلى متجر العناصر. يمكن للاعبين الآن القتال بشخصيات Shoto Todoroki وEijiro Kiriشيما وMina Ashido، وهم ثلاثة من أفضل الأبطال قيد التدريب في UA.

بالإضافة إلى المحتوى المتقاطع، يقدم التحديث أيضًا عنصر Pizza Party، والذي يمكنه شفاء اللاعبين وتعزيز درعهم. تسمح زيادة Reckless SMG Reload للبنادق الصغيرة بإعادة التحميل بشكل أسرع، ويمكن فتح أنماط مستوى فائق جديدة لأزياء معينة في مستوى الموسم 100 و125.

بشكل عام، يقدم تحديث Fortnite 26.10 مجموعة من الميزات والمحتوى الجديد والمثير ليستمتع به اللاعبون. سواء كان الأمر يتعلق بإطلاق العنان لقدرات قوية، أو إنشاء حواجز جليدية، أو تحسين مستوى الملابس، فهناك شيء يناسب الجميع في هذا التحديث الأخير.

المصادر: ملاحظات تصحيح Fortnite