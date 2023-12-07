رئيس شرطة فورت وورث يتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات سياسة المدينة الخاصة بالسيارات

يواجه رئيس شرطة فورت وورث، نيل نواكس، انتقادات بعد نشر تقرير تدقيق يكشف عن انتهاكات محتملة لامتيازات السيارات المنزلية في المدينة. وجدت المراجعة، التي أجراها مختبر فورت وورث، أن عددًا كبيرًا من ضباط الشرطة لم يلتزموا بالقواعد التي تحكم استخدام المركبات المملوكة للمدينة.

تسمح سياسة أخذ المركبات إلى المنزل لبعض موظفي المدينة، بما في ذلك العاملين في إدارة الإدارة العامة وإدارة الإطفاء وقسم الشرطة، باستخدام السيارات المملوكة للمدينة خارج ساعات العمل. ومع ذلك، يتعين على الموظفين الالتزام بلوائح محددة، مثل استخدام المركبات للأغراض المصرح بها فقط والحصول على إذن قبل السفر خارج النطاق المسموح به.

وكشفت المراجعة أن غالبية الأفراد الذين يستخدمون السيارات المنزلية كانوا من ضباط الشرطة، وهو ما يمثل 95% من المجموع، مقارنة بـ 3% للإدارة العامة و2% لرجال الإطفاء. ووجدت أيضًا أن 58% من المركبات تم استخدامها خارج حدود المدينة، و95% منها سيارات شرطة. تم العثور على بعض مركبات الشرطة قد قطعت مسافات كبيرة، امتدت حتى مقاطعة وايز.

أعربت عضو مجلس المدينة إليزابيث بيك عن قلقها بشأن النتائج، قائلة: "الاعتقاد بأن العديد من المركبات لا تسافر خارج حدود المدينة فقط... ولكن لدينا أشخاصًا يسافرون... على بعد ساعات." وتغطي المدينة تكلفة الغاز وصيانة هذه المركبات، مما يثير مخاوف مالية إضافية.

قبل Noakes المسؤولية عن الانتهاكات، معترفًا بأن النماذج وعمليات التدقيق اللازمة لم يتم تنفيذها بعناية. واعترف قائلاً: "هذا شيء نحن بصدد تصحيحه الآن". ومع ذلك، يعتقد بعض أعضاء مجلس المدينة أنه ينبغي تنفيذ تدابير أكثر صرامة لضمان المساءلة ومنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

للمضي قدمًا، سيواصل مختبر Fort Worth البحث في المشكلة وتقديم توصيات السياسة إلى مجلس المدينة بحلول مايو إلى يونيو 2024. ومن المتوقع أن يتخذ المجلس إجراءات تصحيحية بناءً على هذه التوصيات. وفي الوقت نفسه، أكد العمدة على أهمية تطبيق السياسة بشكل صارم للأغراض الرسمية، بغض النظر عن موقع المركبات.

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