يبحث مركز جاليريا مول في فورت لودرديل عن مشتري لإعادة تطويره

معرض جاليريا مول الشهير في فورت لودرديل معروض للبيع لأنه يهدف إلى تنشيط صورته وجذب جيل جديد من الزوار. تم تكليف شركة الخدمات العقارية التجارية الشهيرة CBRE بالعثور على مشتري للعقار، والذي يوفر "إمكانية إعادة تطوير فاخرة ومتعددة الاستخدامات وواسعة النطاق".

وقد كافح جاليريا مول، الذي كان الوجهة الأولى في المدينة لتناول الطعام والتسوق، في السنوات الأخيرة للتكيف مع التفضيلات المتغيرة للمستهلكين ومشهد البيع بالتجزئة المتطور. في حين أن معدل إشغال المركز التجاري حاليًا يبلغ 67%، إلا أنه واجه تحديات في جذب تجار التجزئة البارزين، وغادرت أسماء بارزة مثل ساكس ولورد آند تايلور المشهد.

في سعيه للحصول على مشتري، يواجه المركز التجاري منافسة من مشاريع تطوير أخرى في فورت لودرديل. أصبح امتداد الطريق السريع الفيدرالي بين شارعي صن رايز وأوكلاند بارك مركزًا صاخبًا للبيع بالتجزئة، بينما أصبح شارع لاس أولاس وجهة شهيرة مليئة بمنافذ البيع الوطنية المرغوبة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد حي قرية فلاجلر طفرة في بناء الشقق، مصحوبة بمساحات البيع بالتجزئة على مستوى الشارع.

تكمن إمكانات جاليريا مول في موقعه المتميز، مع إطلالات على المياه المحمية وقربه من الشواطئ ووسط المدينة. ومن المتوقع أن يتم بيع العقار المملوك لشركة Keystone-Florida Properties بأكثر من 100 مليون دولار. تعتقد CBRE أنه من خلال إعادة التطوير الصحيحة، يمكن أن يستعيد جاليريا مول مكانته كواحد من أكثر المجتمعات المرغوبة للعيش والعمل واللعب في البلاد.

ومع ذلك، فإن الرحلة إلى إعادة التطوير لم تكن سهلة. قوبلت الخطط السابقة لإصلاح المركز التجاري، بما في ذلك برج سكني شاهق وتصميم متعدد الاستخدامات، باعتراضات من الجيران وتم التخلي عنها في النهاية. ويكمن التحدي الحالي في إيجاد مقترح تطوير يقبله الحي ويلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات. تشمل الخيارات مجتمعًا متعدد الاستخدامات، يجمع بين المكونات السكنية والتجزئة، أو مشروعًا سكنيًا بحتًا.

عندما يبدأ جاليريا مول بحثه عن مشتري، لا توجد موافقات تطوير حالية أو طلبات معلقة. لا يزال مستقبل هذا المعلم الشهير في فورت لودرديل غير مؤكد، ولكن إمكانية إعادة تطويره بنجاح يمكن أن تشكل مشهد البيع بالتجزئة ونمط الحياة في المدينة للقرن الحادي والعشرين.