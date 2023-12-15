ملخص: ادعى أحد أعضاء مجلس إدارة منطقة مدارس فورت بيند المستقلة (FBISD) في تكساس أن المشرف الدكتور كريستي ويتبيك لم يتقاعد عن طيب خاطر ولكن تم إجباره على الاستقالة من قبل أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. وافق مجلس الإدارة على تقاعد ويتبيك خلال اجتماع ساخن، مما أثار تساؤلات حول الشفافية ومفاجأة قرارها. وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن السياسة والمسائل الشخصية قد تكون مؤثرة، وأن الصراع بين الرئيس والسكرتير ساهم في تقاعد المشرف. يعد القرار مهمًا بالنسبة لدافعي الضرائب حيث سيكونون مسؤولين عن اتفاقية إنهاء الخدمة بقيمة 491,000 دولار وراتب المشرف المؤقت. وأعربت وايتبيك، التي حصلت مؤخرًا على زيادة في الراتب وتمديد العقد، عن دهشتها وخيبة أملها من القرار، قائلة إنها شعرت بالصدمة. ادعى عضو آخر في مجلس الإدارة أن مناقشات الجلسة المغلقة حول تقاعد ويتبيك كانت مثيرة للجدل ويمكن أن تلحق الضرر بمسيرتها المهنية في التعليم. ونفى ويتبيك ارتكاب أي مخالفات ووصف الاتهامات بأنها افتراء. بينما من المقرر أن يكون اليوم الأخير للمشرفة هو 11 ديسمبر، فإنها ستستمر في المساعدة في عملية نقل القيادة بصفتها المشرفة الفخرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

تشير المقالة الأصلية إلى ادعاء أحد أعضاء مجلس الإدارة بأن مشرف ISD في Fort Bend الدكتور كريستي ويتبيك لم يتقاعد عن طيب خاطر ولكن تم إجباره على الاستقالة من قبل أعضاء مجلس الإدارة الآخرين خلال اجتماع ساخن. يؤكد المقال الجديد على مسألة الشفافية ومفاجأة تقاعد ويتبيك. كما يسلط الضوء على التأثير المحتمل على دافعي الضرائب، لا سيما فيما يتعلق باتفاقية إنهاء الخدمة وراتب المشرف المؤقت. يتم استكشاف الديناميكيات المتضاربة بين أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك الرئيس والسكرتير، كأسباب محتملة وراء تقاعد المشرف. كما تم التأكيد على مفاجأة وايتبيك وخيبة أملها من القرار، فضلاً عن إنكارها لارتكاب أي مخالفات. تقدم المقالة المنقحة وجهة نظر مختلفة قليلاً مع الحفاظ على وفائها بالحقائق الأساسية للمقالة الأصلية.