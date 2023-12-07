تفاصيل جديدة تظهر حول Fortnite Winterfest 2023

ظهرت مجموعة متنوعة من المعلومات الجديدة حول حدث Fortnite Winterfest 2023 المرتقب. في حين أن Epic Games لم تؤكد بعد التواريخ الرسمية، فقد بدأت التسريبات والأدلة من مصادر حسنة السمعة في الكشف عن بعض التفاصيل المثيرة.

وفقًا لمتسرب Fortnite ShiinaBR، من المتوقع أن يبدأ مهرجان الشتاء في منتصف ديسمبر. وبناء على الأنماط السابقة، فمن المرجح أن يكون يوم 12 ديسمبر هو موعد انطلاق المهرجان. ويتماشى هذا مع مهرجان الشتاء العام الماضي، والذي بدأ في 13 ديسمبر.

يمكن للاعبين أيضًا إلقاء نظرة خاطفة على الحدث القادم عن طريق التحقق من متجر Fortnite Item Shop. يبدو أن عناصر مهرجان الشتاء، مثل Doggo وReina Skins، وفأس Holiday Ham، وParty Favor Emote، ستكون متاحة للشراء خلال الحدث.

يشير أحد التسريبات المقنعة إلى أن Fortnite Winterfest 2023 ستقدم نقطة اهتمام جديدة تمامًا (POI) لخريطة الفصل الخامس للموسم الأول. على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول النقاط المهمة، إلا أن هذه الإضافة ستجلب بالتأكيد إثارة جديدة للعبة.

ومع ذلك، هناك اكتشاف مخيب للآمال وهو أنه قد لا تكون هناك مقصورة لمهرجان الشتاء هذا العام. أكدت ShiinaBR أن المقصورة المميزة لن تعود في مهرجان الشتاء 2023.

فيما يتعلق بمدة الحدث، من المتوقع أن ينتهي مهرجان Winterfest بعد عطلة عطلة Epic Games على مستوى الشركة في يناير، جنبًا إلى جنب مع تحديث Fortnite 28.10. بناءً على جدول العام الماضي، فمن المحتمل أن تنتهي Fortnite Winterfest 2023 في 2 يناير 2023.

مع استمرار الترقب، ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر التأكيد الرسمي من Epic Games فيما يتعلق بالتواريخ والتفاصيل الإضافية لـ Fortnite Winterfest 2023. وحتى ذلك الحين، لا يمكن للجماهير سوى التكهن والاستعداد لروعة تحت عنوان العطلة في لعبة Battle Royale الشهيرة.