يقوم المطورون في Fortnite بإنشاء عالم افتراضي موسع

في عالم Fortnite، توجد جنة افتراضية حيث يمكن للاعبين بناء أحلامهم الخاصة. بدأت لعبة Fortnite في عام 2017، وقد أسرت اللاعبين في جميع أنحاء العالم بتنسيق Battle Royale، حيث وضعت 100 منافس ضد بعضهم البعض في جزيرة خيالية. ولكن الآن، تهدف Epic Games، العقل المدبر وراء لعبة Fortnite، إلى الارتقاء باللعبة إلى مستوى جديد تمامًا. إنهم يسعون إلى إنشاء عالم رقمي واسع ومترابط يتجاوز حدود اللعبة نفسها. ومن أفضل من اللاعبين أنفسهم لجعل هذا الحلم الطموح حقيقة؟

تتيح ميزة Fortnite Creative، وهي ميزة تم تقديمها في عام 2018، للمستخدمين إنشاء خرائطهم المخصصة. ومع ذلك، لم تبذل Epic Games جهدًا كبيرًا حتى وقت قريب لرفع مستوى هذا المحتوى الذي ينشئه المستخدم. من خلال الإعلان عن نموذج تقاسم الإيرادات العام الماضي، قدمت Epic Games 40% من صافي إيرادات اللعبة للمبدعين، وهو ما يصل إلى ملايين الدولارات المدفوعة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة Unreal Editor for Fortnite (UEFN)، وهي أداة قوية تعتمد على Unreal Engine، مما يسمح للمبدعين بتصميم شبكات تفاعلية كاملة.

اغتنم منشئو المحتوى، مثل تشاد موستارد وماكينزي جاكسون، هذه الفرصة لتحويل شغفهم بالألعاب إلى مسعى بدوام كامل. يؤكد Mustard على أن metaverse لا يمكن أن يوجد إلا مع المحتوى الذي ينشئه المستخدم، وقد قامت Epic Games بتمكين قاعدة لاعبيها لإطلاق العنان لإبداعهم. جاكسون، الذي رأى في البداية Fortnite Creative كهواية، يدير الآن Alliance Studios، وهي مجموعة استشارية تساعد العملاء على اقتحام نظام Fortnite البيئي أثناء بناء تجارب غامرة.

تعمل ترقية UEFN في عام 2023 على تعزيز نمو المحتوى الذي ينشئه المستخدم في Fortnite. مع نشر مئات الألعاب الجديدة يوميًا، اكتسب المطورون مثل Jeremy Pedron (المعروف باسم "Squatingdog") متابعة هائلة من خلال إنشاء خرائط مبتكرة وغير تقليدية. لا يشمل المشهد المتوسع للعبة Fortnite الألعاب القائمة على القتال فحسب، بل يتضمن أيضًا السباقات والبناء بمكعبات تشبه Lego وحتى استضافة الحفلات الموسيقية مثل الأداء الافتراضي الذي يقدمه Tones and I.

مع ارتفاع شعبية المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، يواجه منشئو Fortnite منافسة متزايدة، حيث يقوم المؤثرون والمشاهير بتوظيف المطورين لإنشاء خرائط مخصصة. على الرغم من هذه التحديات، يظل قادة الصناعة مثل جوش بنزينج من 404 Creative متفائلين. إنهم يعتقدون أن Metaverse هو مستقبل لا مفر منه للألعاب ويواصلون السعي نحو بناء عالم افتراضي موسع في Fortnite.

في عالم Fortnite المتطور، لا يكون اللاعبون مجرد لاعبين، بل هم مصممون ومبدعون ورواد يشكلون عالمًا لا يعرف حدودًا.