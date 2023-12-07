رئيس الإطفاء المتطوع السابق متهم بالسرقة في ولاية تينيسي

وفقًا لإعلان صدر مؤخرًا عن مكتب المراقب المالي بولاية تينيسي، تم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس إطفاء سابق في مقاطعة سكوت بتهمة السرقة. كشف التحقيق أن أوستن ليوالين، الرئيس السابق لقسم إطفاء متطوعي Paint Rock (VFD)، سرق ما لا يقل عن 13,716.71 دولارًا من أموال الإدارة. ويقال إن السرقة حدثت في الفترة ما بين مايو 2022 ويناير 2023، وتم اكتشافها بعد أن أبلغ مسؤولو مقاطعة سكوت عن مخاوف بشأن نشاط مالي مشكوك فيه.

أثناء التحقيق، وجد مكتب المراقب المالي أن Lewallen قام بالعديد من عمليات السحب المصرفي خارج البورصة والسحب النقدي غير المصرح به من أجهزة الصراف الآلي، باستخدام الأموال المسروقة في عمليات الشراء الشخصية وحتى دفع فاتورة المرافق بأموال Paint Rock VFD. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تحديد ما يقرب من 4,700 دولار من عمليات السحب النقدي المشكوك فيها.

ومن الجدير بالذكر أنه في وقت السرقة، لم يكن لدى Paint Rock VFD مجلس إدارة نشط. ومع ذلك، بعد إقالة ليوالين من منصب رئيس الإطفاء، تم إنشاء مجلس إدارة جديد. وشدد المراقب المالي، Mumpower، على أهمية تنفيذ ضوابط داخلية قوية والتوثيق المناسب للتعامل مع الأموال والمدفوعات.

نتيجة للتحقيق، تمت عزل ليوالين من منصب رئيس الإطفاء في 27 مارس 2023، ثم وجهت إليه هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة سكوت لائحة اتهام في نوفمبر 2023. ويواجه تهمًا بسرقة ممتلكات تزيد قيمتها عن 10,000 دولار والاستخدام الاحتيالي لبطاقة الخصم.

ويعد هذا الحادث المؤسف بمثابة تذكير بأهمية المساءلة والشفافية في المنظمات، وخاصة تلك التي تعتمد على التمويل العام والتبرعات. مما لا شك فيه أن Paint Rock VFD سيتخذ خطوات لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل وإعادة بناء الثقة داخل المجتمع.