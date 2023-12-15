طرد عضو الكونجرس السابق ويواجه رد فعل عنيف بعد إطلاق مشروع جديد

في أعقاب طرده من الكونجرس، يواجه جورج سانتوس انتقادات وفرصًا جديدة. ولم يضيع سانتوس، الذي جُرد مؤخراً من مقعده في مجلس النواب، أي وقت في البحث عن مشاريع بديلة لكسب المال والحفاظ على حضوره العام.

تتضمن إحدى مساعي Santos إطلاق حساب Cameo، وهو عبارة عن منصة يمكن للمستخدمين من خلالها طلب مقاطع فيديو مخصصة من المشاهير وأصحاب النفوذ. وعلى الرغم من طرده، أدرج سانتوس نفسه على أنه "أيقونة" على المنصة وعرض مقاطع فيديو مخصصة مقابل 200 دولار. وفي تحول مفاجئ للأحداث، بيعت مقاطع الفيديو الخاصة به بسرعة في غضون ساعات من إتاحتها.

ومع ذلك، وجهت مديرة الاتصالات السابقة في سانتوس، نايسا وومر، بعض النصائح القوية لرئيسها السابق. وشدد وومر على أهمية الصدق وتحمل المسؤولية عن أفعالك الماضية، قائلًا: "لقد أتيحت لك العديد من الفرص لقول الحقيقة لمدة عام تقريبًا، لذا ربما تبدأ في تعلم القيام بذلك. أنت لست ضحية. أنت منتج من صنعك. "عليك أن تعترف بكل ما كذبت بشأنه."

تسلط استقالة وومر بعد أول لائحة اتهام لسانتوس الضوء على الانقسام العميق بينهما. وعندما سُئلت عن سبب بقائها مع سانتوس لفترة طويلة، على الرغم من الكشف عن قصة حياته الزائفة، أوضحت وومر أنها اعتقدت في البداية أن سانتوس كان على استعداد حقيقي لتصحيح الأمور مع ناخبيه. ومع ذلك، فهي الآن ترى من خلال واجهته وتؤكد أنه يجب أن يكون مسؤولاً عن أفعاله.

علاوة على ذلك، أدى طرد سانتوس إلى خلق المزيد من الانقسامات داخل الحزب الجمهوري. وقد نأى مايكل سابرايكون، الذي يرشح نفسه للمقعد الشاغر في الكونجرس، بنفسه عن سانتوس ووصفه صراحة بأنه "محتال ومحتال". تجري حاليًا مقابلات مع سابرايكوني، إلى جانب 20 مرشحًا جمهوريًا آخر، من قبل قادة الحزب وشركة خارجية تجري أبحاثًا أساسية.

وعلى نحو مماثل، يقوم الحزب الديمقراطي أيضًا بفحص العديد من المرشحين لتحديد من سيشغل مقعد الكونجرس. أكد الحاكم أندرو إم كومو على أهمية التدقيق الشامل لضمان قيام DCCC بفحص جميع المرشحين المحتملين بدقة.

وفي أعقاب فضيحة سانتوس، يعمل كلا الحزبين بجد لاختيار المرشحين الذين سوف يبشرون ببداية جديدة ويتجاوزون الخلافات المحيطة بولاية سانتوس.