منظم المرافق السابق في ولاية أوهايو يدفع بأنه غير مذنب فيما يتعلق بمخطط الرشوة

دفع سام راندازو، كبير منظمي المرافق السابق في ولاية أوهايو، بأنه غير مذنب في التهم المتعلقة بمخطط رشوة بقيمة 60 مليون دولار يشمل شركة FirstEnergy Corp ومقرها أكرون. راندازو متهم بقبول رشاوى من شركة الطاقة مقابل الحصول على خدمات تنظيمية. وتأتي لائحة الاتهام كجزء من التحقيق المستمر فيما يوصف بأنه أكبر قضية فساد في تاريخ ولاية أوهايو.

كان مخطط الرشوة مرتبطًا بخطة إنقاذ تشريعية لمحطتين للطاقة النووية في ولاية أوهايو، وقد أدى بالفعل إلى الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا على رئيس سابق لمجلس النواب بالولاية. على الرغم من الإلغاء الجزئي لخطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، يقول المؤيدون إن الفضيحة كشفت عن نقص كبير في الضمانات لمستهلكي المرافق العامة، ويتعين بذل المزيد من الجهود.

سلط الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سينسيناتي، ج. ويليام ريفرز، الضوء على المخطط المزعوم، مشيرًا إلى أن "مسؤولًا تنظيميًا عامًا تجاهل مستهلكي أوهايو الذين كان مسؤولاً عن حمايتهم، وبدلاً من ذلك أخذ رشوة من شركة طاقة تسعى للحصول على خدمات".

تتهم لائحة الاتهام راندازو بتهم مختلفة، بما في ذلك التآمر لارتكاب رشوة في قانون السفر، والاحتيال عبر الخدمات الصادقة، والرشوة في قانون السفر، والاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء معاملات نقدية غير قانونية. وفي حالة إدانته، قد يواجه راندازو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

رحبت مورين ويليس، محامية المستهلكين في ولاية أوهايو، باللائحة باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لمستهلكي المرافق في ولاية أوهايو. ومع ذلك، أكدت على الحاجة إلى الإصلاح في عملية اختيار لجنة المرافق العامة في ولاية أوهايو (PUCO) لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. قال ويليس: "يستحق سكان أوهايو الأفضل من المسؤولين الحكوميين في هذه الولاية".

كما دعا مجلس البيئة في ولاية أوهايو إلى اتخاذ إجراءات شاملة لضمان قيام لجنة المرافق بإعطاء الأولوية لمصالح المستهلكين للمضي قدمًا. تمثل لائحة الاتهام الموجهة إلى راندازو الشخص السادس المتورط في مخطط الرشوة.