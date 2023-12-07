ملخص: غامر نجم "سوبرانوس" السابق مايكل إمبريولي بالدخول في صناعة الضيافة من خلال افتتاح مطعم سكارليت الراقي في الجانب الغربي العلوي من مدينة نيويورك. يهدف إمبريولي، بالتعاون مع زوجته فيكتوريا، إلى إعادة خلق أجواء باريس أو نيويورك في العشرينيات من القرن الماضي في هذا البار المصمم على طراز آرت ديكو. يقدم مطعم Scarlet الكوكتيلات الحرفية وأطباق صغيرة على طراز التاباس، كما سيكون بمثابة مكان لفعاليات الموسيقى الحية. تتسع الصالة التي تبلغ مساحتها 1920 قدم مربع لاستيعاب حوالي 40 شخصًا، وستوفر مساحة مريحة وحميمة للزوار.

إمبريولي، المعروف بدوره باعتباره ابن أخ توني سوبرانو المضطرب كريستوفر مولتيسانتي، لديه علاقة شخصية بمفهوم الحديث السهل. أثناء تصوير حلقة من سلسلة PBS "Finding Your Roots"، اكتشف أن جده الأكبر كان يدير حانة في ماونت فيرنون في عشرينيات القرن الماضي. مستوحاة من تاريخ العائلة هذا، قررت إمبريولي إعادة إنشاء تلك التجربة مع Scarlet.

التصميم الداخلي عبارة عن تعاون بين فيكتوريا وصاحب المطعم المخضرم جيريمي فلاديس، الذي قام بتوظيف شركة إمبريوليس للمشروع. رأى فلاديس، الذي يمتلك العديد من المطاعم المجاورة في المنطقة، بما في ذلك Good Enough to Eat وNina's Great Burrito Bar، الإمكانات التي تتمتع بها خبرة فيكتوريا في مجال التصميم الداخلي والديكور. لقد أنشأوا معًا مساحة أنيقة وجذابة تعكس عصر الحظر.

تقدم قائمة الكوكتيلات في مطعم Scarlet، والتي أعدها خبير المزج مات بوركهارت، خيارات تقليدية ومبتكرة. يشيد المشروب المميز "The White Lotus" بظهور Imperioli في الموسم الثاني من سلسلة HBO التي تحمل نفس الاسم. تقدم الصالة أيضًا مجموعة مختارة من الأطباق الصغيرة على طراز التاباس والتي من المؤكد أنها ترضي أذواق الضيوف.

مع Scarlet، يأمل مايكل إمبريولي وفريقه في توفير واحة حيث يمكن للزوار الهروب من العالم اليومي والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها. سواء أكان العملاء يصلون مرتدين الجينز أو السراويل القصيرة أو البدلات الرسمية، تعد شركة Scarlet بنقلهم بالزمن إلى الوراء إلى سحر وجاذبية عشرينيات القرن الماضي.