كول تاكر وفانيسا هادجنز يدخلان النعيم الزوجي

تبادل لاعب فريق بيتسبرغ بايرتس السابق، كول تاكر، ونجمة هوليوود، فانيسا هادجنز، عهود الزواج مؤخرًا في حفل زفاف خلاب. وأبرم طيور الحب، اللذان كانا يتواعدان منذ عام 2020، اتحادهما في حفل رومانسي أقيم في تالوم بالمكسيك.

هادجنز، المعروفة على نطاق واسع بدورها كغابرييلا مونتيز في سلسلة أفلام هاي سكول ميوزيكال الشهيرة، دخلت منذ ذلك الحين في مهنة ناجحة في برودواي وفي صناعة السينما. بفضل سلسلة من العروض الجديرة بالملاحظة في أفلام مثل "Bandslam" و"Beastly Sucker Punch" و"Bad Boys for Life" و"Tick Tock Boom"، استحوذت الممثلة الموهوبة على قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، تمحورت رحلة تاكر حول مسيرته الاحترافية في لعبة البيسبول. تمت صياغة الرياضي البالغ من العمر 27 عامًا من قبل فريق بيتسبرغ بايرتس في الجولة الأولى من مشروع دوري البيسبول الرئيسي لعام 2014. بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق في عام 2019، ذهب تاكر للعب مع فريق كولورادو روكيز قبل أن يصبح في النهاية وكيلًا حرًا.

تمت مشاركة أخبار خطوبتهما المبهجة مع المعجبين في وقت سابق من هذا العام، حيث اختار الزوجان الاحتفال بهذه المناسبة من خلال منشور ساحر على Instagram على خلفية برج إيفل في باريس.

بينما ينطلق العروسان في رحلة السعادة الزوجية، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر ما يخبئه المستقبل لكل من تاكر وهودجنز. بفضل نجاحاتهم الفردية وحبهم المشترك لحرفهم الخاصة، من الواضح أن هذين الزوجين القويين لديهما مستقبل واعد ومثير في المستقبل.

في حين أن مهنة تاكر في لعبة البيسبول تأخذ مقعدًا خلفيًا مؤقتًا بينما يستكشف فرصًا جديدة في الوكالة الحرة، تواصل Hudgens التألق على الشاشة الفضية، وتأسر الجماهير بموهبتها التي لا يمكن إنكارها. ويشكلان معًا ثنائيًا ديناميكيًا مقدرًا له أن يترك بصمة دائمة في مجالات تخصصه.

عندما يشرعان في شهر العسل في المكسيك، من المؤكد أن تاكر وهودجنز يتوقعان وفرة من الحب والسعادة والمغامرات التي لا نهاية لها.