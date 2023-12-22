العنوان: لاعبو الدوري الاميركي للمحترفين السابقون يفتتحون مقهى بار فريد في ديترويت

ملخص: كشف جو وجوردان كروفورد، اللاعبان والأخوان السابقان في الدوري الاميركي للمحترفين، عن المقهى الجديد الخاص بهما، CRED Café، في منطقة Rivertown في ديترويت. يعمل المكان كمقهى خلال النهار ويتحول إلى بار على طراز الحانات في الليل. يُعد CRED Café أيضًا بمثابة مساحة للمناسبات، حيث يتسع لما يصل إلى 75 شخصًا. يتم الحصول على القهوة من شركة Coffee Uplifts People، وهي شركة مملوكة لشخصية الراديو أنجيلا يي. تلقت عائلة كروفورد منحة قدرها 60,000 ألف دولار من برنامج Motor City Match بالمدينة للمساعدة في أعمال التجديد والمعدات. إنهم ملتزمون بتوظيف سكان ديترويت ودخلوا في شراكة مع مقاولين محليين. يسلط افتتاح مقهى CRED الضوء على رغبة الأخوة في المساهمة في نمو المدينة ودعم نهضتها.

جو وجوردان كروفورد، المشهوران بمسيرتهما المهنية في كرة السلة، دخلا في مجال الضيافة من خلال مؤسستهما الجديدة CRED Café. يقع هذا المقهى الفريد في منطقة Rivertown في ديترويت، ويقدم تجربة متنوعة لرواده.

خلال النهار، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمعجنات ومجموعة متنوعة من أنواع القهوة التي يتم الحصول عليها من شركة Coffee Uplifts People. يضمن تعاون المقهى مع شركة أنجيلا يي، الشخصية الإذاعية، تقديم مشروبات بأعلى جودة. في الليل، يأخذ الجو منعطفًا حيث يكشف الباب المخفي عن مكان يتحدث بسهولة يذكرنا بمؤسسات عصر الحظر في ديترويت.

CRED Café ليس مجرد مقهى وبار؛ ويشمل أيضًا مساحة للفعاليات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 75 شخصًا. قام الأخوان كروفورد، مع عائلتهما، بتحويل مكان الفعاليات المملوك لعائلتهم إلى مساحة متعددة الأوجه تلبي احتياجات المجتمع.

وإدراكًا لعدم وجود مساحات مماثلة في ديترويت، طرح الأخوان الفكرة على والديهما وشقيقهما الأصغر. بدافع من رغبتهم في المساهمة في نهضة المدينة، تقدمت عائلة كروفورد بطلب للحصول على منحة بقيمة 60,000 ألف دولار من برنامج الأعمال الصغيرة Motor City Match وحصلت عليها. سهلت هذه المساعدة المالية أعمال التجديد اللازمة واقتناء المعدات اللازمة للمقهى.

إن مشاركة عمدة ديترويت مايك دوغان ومؤسسة ديترويت للنمو الاقتصادي تشير إلى أهمية افتتاح مقهى CRED. أعربت سيلفيا كروفورد، والدة جو وجوردان، والتي تشغل أيضًا منصب رئيس المقهى ومديرها التنفيذي، عن شغف عائلتها والتزامها الحقيقي بنمو ديترويت.

تعتبر فرص العمل لسكان ديترويت من أولويات CRED Café. دخلت العائلة في شراكة مع مقاولين محليين والتزمت بالتوظيف من المجتمع. يتماشى هذا التركيز على دعم القوى العاملة المحلية مع مهمة المدينة لتشجيع التنشيط الاقتصادي.

لا يمثل CRED Café فقط نجاح وتفاني جو وجوردان كروفورد، اللذين حققا شهرة خارج ديترويت، ولكنه يعرض أيضًا تصميمهما على إعادة الاستثمار في مسقط رأسهما. يعد بار المقهى بمثابة شهادة على روح المجتمع ودعم الإخوة الثابت لجهود التنشيط المستمرة في المدينة.

لعب برنامج Motor City Match، وهو عبارة عن تعاون بين كيانات مختلفة بما في ذلك مدينة ديترويت ووزارة الخزانة الأمريكية، دورًا حاسمًا في دعم تطوير CRED Café. ومن خلال توزيع المنح، قدم البرنامج تمويلًا كبيرًا للشركات المملوكة للأقليات والمملوكة للنساء، بالإضافة إلى تلك المملوكة لسكان ديترويت.

يمثل الافتتاح الكبير لمقهى CRED Café علامة فارقة لعائلة كروفورد وديترويت ككل. إنه يقدم إضافة مثيرة إلى مشهد الطهي والترفيه في المدينة ويكون بمثابة شهادة على التزام الأخوين كروفورد بجذورهما.