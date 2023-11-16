انضم إلى فيج أورايلي لحضور حدث مثير عبر الإنترنت يستكشف التقاطع بين العلم والفن

تدعوك ملكة جمال أيرلندا السابقة ورائد البيانات في ناسا، Fionnghuala "Fig" O'Reilly، إلى ورشة عمل حصرية عبر الإنترنت كجزء من SpaceFest الذي تموله مؤسسة Science Foundation Ireland. يوفر هذا الحدث، الذي يقام في 19 نوفمبر، فرصة فريدة للتعمق في عالم STEAM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات)، وإطلاق أول قمر صناعي إيرلندي EIRSAT-1، والحصول على رؤى من شخصية رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا. التوعية العلمية في أيرلندا وصناعة الفضاء الناشئة.

بصفته مهندسًا بارعًا ومديرًا إقليميًا لتحدي تطبيقات الفضاء التابع لناسا في واشنطن العاصمة، كان فيج أورايلي في طليعة المشاريع الرائدة. وقد تمت دعوتها مؤخرًا من قبل وكالة الفضاء الأوروبية لزيارة المركز الأوروبي لأبحاث وتكنولوجيا الفضاء في هولندا، حيث ساهمت في الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي EIRSAT-1. يوفر هذا الحدث القادم فرصة استثنائية لسماع وجهة نظرها حول هذا "الإنجاز التاريخي المذهل".

إن تفاني فيج أورايلي في تعزيز التنوع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) هو أمر ملهم حقًا. في عام 2019، دخلت التاريخ كأول امرأة ملونة وسوداء تمثل أيرلندا في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية. رداً على ذلك، أطلقت فيج Space to Reach، وهي منظمة ملتزمة بالنهوض بالنساء السود والبنيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

خلال ورشة العمل عبر الإنترنت، سيشارك فيج في محادثة مفيدة مع الفنانة ليندا كيرتين. سوف يستكشفون معًا قيمة دمج الفنون في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والحاجة الماسة للتنوع والمساواة والشمول في جميع جوانب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأهمية الشركات التي تعكس الأسواق التي تخدمها.

التسجيل في هذا الحدث مفتوح للجمهور، وستتاح للمشاركين فرصة فريدة لسؤال فيج أورايلي عن موضوعات مثل EIRSAT-1، ودفاعها عن النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك النساء ذوات البشرة الملونة، وتجاربها الشخصية في هذا المجال. صناعة.

لا تفوتوا هذا الحدث الجذاب والملهم! سجل الآن وكن جزءًا من الاحتفال بالعلم والابتكار في مجال STEAM.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو البخار؟



ج: STEAM تعني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. ويؤكد على دمج الفنون والتفكير الإبداعي في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التقليدية لتعزيز الابتكار والفهم الشامل.

س: من هو فيج أوريلي؟



ج: فيج أورايلي، المعروف أيضًا باسم فيونجوالا أورايلي، هي ملكة جمال أيرلندا السابقة ورائدة بيانات ناسا. وهي مهندسة وداعية للتنوع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

س: ما هو إيرسات-1؟



ج: EIRSAT-1 هو أول قمر صناعي إيرلندي، ومن المقرر إطلاقه في نهاية الشهر الجاري. إنه إنجاز كبير لأيرلندا في مجال تكنولوجيا الفضاء واستكشافه.

س: كيف يمكنني التسجيل في الحدث عبر الإنترنت؟



ج: يمكنك التسجيل في الحدث من خلال زيارة [رابط تسجيل الحدث].