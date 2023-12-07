مجلس مدينة سبرينجفيلد يوافق على جماعة ضغط جديدة لها علاقات بمجلس الدولة

وافق مجلس مدينة سبرينجفيلد على تعيين جيسيكا باشام كعضو ضغط جديد في المدينة. باشام، رئيسة طاقم العمل السابقة لرئيسي مجلس النواب في إلينوي، مايكل ماديجان وإيمانويل "كريس" ويلش، تتمتع بخبرة واسعة ومعرفة بمقر الولاية في دورها الجديد. وستتقاضى شركتها Basham Government Solutions, LLC مبلغ 75,000 ألف دولار بموجب العقد.

أعربت باشام، التي أقامت طوال حياتها في منطقة سبرينغفيلد، عن سعادتها بتمثيل المدينة وأكدت على معرفتها العميقة بكل من مبنى الكابيتول والمجتمع المحلي. ولن تكون بمثابة "عيون وآذان" المدينة على مستوى الولاية فحسب، بل ستعمل أيضًا بشكل استباقي لتحسين جدول أعمال المدينة.

إحدى أولويات بشام المقترحة هي تأمين الاستثمار الحكومي المباشر في سبرينغفيلد من خلال مشاريع البنية التحتية. وتهدف أيضًا إلى تقديم حوافز من شأنها تعزيز السياحة في وسط المدينة، وإحياء الممتلكات التاريخية، وتحفيز التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بشام بمراقبة المبادرات التشريعية التي يمكن أن تؤثر على المدينة إيجاباً أو سلباً.

وشدد العمدة ميستي بوشر على أهمية بناء الجسور مع المشرعين وأشار إلى أن خبرة بشام واتصالاته ستسهل التواصل الفعال بين المكتب ومجلس الولاية. ألد. وشددت إيرين كونلي على الحاجة إلى صوت مخصص لسبرينغفيلد في معالجة التحديات الفريدة للمدينة والبقاء على اطلاع بالتغيرات على مستوى الولاية، لا سيما فيما يتعلق باعتبارات الميزانية.

في حين أن البعض قد ينظر إلى ارتباط باشام بمايكل ماديجان بحذر، أشار المعلق السياسي كينت ريدفيلد إلى أن عملها في مجال الضغط يجب تقييمه على أساس مزاياه الخاصة. وسلط الضوء على خبرتها السياسية وسمعتها في بناء العلاقات، الأمر الذي سيساهم في فعاليتها كعضو في جماعة ضغط.

وفي أخبار أخرى للمجلس، مُنحت إدارة إطفاء سبرينجفيلد الإذن لتوظيف ما يصل إلى 21 من رجال الإطفاء الجدد. وسيغطي الاعتماد البالغ 311,000 ألف دولار تكاليف الرواتب الإضافية غير المدرجة في ميزانية عام 2024. سيتم تدريب الموظفين الجدد في المقام الأول في سبرينغفيلد.

وفي الوقت نفسه، انضمت كايلا جرافن، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Downtown Springfield, Inc.، إلى مكتب التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمدينة كمنسقة للعمليات. دفع رحيل Graven عن DSI المنظمة إلى بدء عملية التوظيف لاستبداله خلال الشهرين المقبلين.

سيتم تحديث القصة مع ظهور تطورات جديدة.