رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يعلن استقالته ويهز الحزب الجمهوري

في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي استقالته من منصبه نهاية الشهر الجاري. وأشار مكارثي، الذي أطيح به من السلطة في وقت سابق من هذا العام، إلى رغبته في خدمة أمريكا بطرق جديدة كسبب لرحيله.

وتأتي استقالة مكارثي بمثابة ضربة لخليفته رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين في مجلس النواب. ومع تقلص الأغلبية الضيقة بالفعل للحزب الجمهوري، فإن إقرار التشريع في عام 2024 سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للحزب.

وفي حين أن مكارثي لم يقدم تفاصيل حول خطوته التالية، إلا أنه أعرب عن التزامه بدعم الجيل القادم من القادة ومواصلة توظيف أفضل وأذكى البلاد للمناصب المنتخبة. كما أكد مكارثي على توسع الحزب الجمهوري وعزمه على الاستفادة من خبرته في نموه.

ويحمل توقيت رحيل مكارثي أهمية كبيرة، لأنه يعني أنه سيغادر قبل الانتخابات الخاصة ليحل محل النائب المطرود جورج سانتوس. وهذا يقلل بشكل أكبر من الأغلبية الجمهورية، مما يتطلب المزيد من الدعم الديمقراطي لتمرير الإجراءات في مجلس النواب.

طوال حياته المهنية، شغل مكارثي مناصب قيادية مختلفة داخل الحزب الجمهوري، بما في ذلك نائب رئيس السوط، وسوط الأغلبية، وزعيم الأغلبية، وزعيم الأقلية. وعلى الرغم من نجاحاته، إلا أن رئاسته استمرت 269 يومًا فقط، مما يجعلها ثالث أقصر مدة في التاريخ.

ستخلق استقالة مكارثي تحديات جديدة أمام الجمهوريين مع دخول العام الجديد. لقد واجه الحزب بالفعل صعوبات في إقرار مشاريع قوانين الاعتمادات المالية، كما أن أغلبيتهم الضئيلة في العام المقبل ستزيد من صعوبة تمرير مشاريع قوانين الرسائل أو قرار المساءلة في عام الانتخابات.

وبينما يستعد مكارثي لإنهاء فترة ولايته، تمنى له رئيس مجلس النواب مايك جونسون التوفيق في بيان، معترفًا بخدمة مكارثي للشعب الأمريكي وناخبيه على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن.

وسيتطلب المنصب الشاغر الذي خلفه رحيل مكارثي إجراء انتخابات خاصة في كاليفورنيا، من المتوقع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تظل منطقة مكارثي ذات الأغلبية الجمهورية تحت سيطرة الحزب الجمهوري في الانتخابات الخاصة.

وبينما تمثل استقالة مكارثي نهاية فترة ولايته في الكونجرس، فإنها تمثل أيضًا فصلًا جديدًا بالنسبة له وهو يستكشف فرصًا أخرى لخدمة البلاد.