ألقي القبض على مفتش بناء سابق من هارتفورد بولاية كونيتيكت لتورطه المزعوم في عملية مداهمة مخدرات بملايين الدولارات في مطعم للبيتزا في نيويورك. تم اتهام ألكسندر سامبوي، 45 عامًا، مع شخصين آخرين، بتهريب ما قيمته 4 ملايين دولار تقريبًا من الكوكايين والفنتانيل والهيروين ومخدرات أخرى من متجر بيتزا في برونكس.

ووصف العميل الخاص فرانك تارنتينو من قسم نيويورك التابع لإدارة مكافحة المخدرات عملية الضبط بأنها واحدة من أكبر عمليات الضبط التي شاهدها في المنطقة في الآونة الأخيرة. كشفت المراقبة التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات وإدارة شرطة نيويورك أنه تم القبض على سامبوي وهو يغادر متجر بيتزا برونكس بحقيبة ظهر في 19 أكتوبر. وتم الاستيلاء على حقيبة الظهر لاحقًا أثناء توقف حركة المرور ووجد أنها تحتوي على 5 كجم من الكوكايين.

وأكدت مدينة هارتفورد تعيين سامبوي كمفتش بناء في المدينة، لكنه استقال من منصبه بعد توجيه التهم إليه. أثار هذا الكشف مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب وأثار تساؤلات حول أي أنشطة غير مشروعة أخرى تحدث خلف الكواليس.

حاول الصحفيون الوصول إلى سامبوي في عنوانه المدرج في برلين، لكن امرأة فتحت بابه ذكرت أنه لا يعيش هناك. ذكرت السلطات من كل من شرطة نيويورك وإدارة مكافحة المخدرات أن تحقيقاتها في عملية المخدرات مستمرة وتحدد ما إذا كان هناك أي أفراد إضافيين متورطين.

في حين أن الحقائق الأساسية المحيطة بالاعتقال وضبط المخدرات تظل كما هي، فقد تمت إعادة كتابة المقال لنقل المعلومات بطريقة فريدة ومتميزة.